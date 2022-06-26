Хождение по граблям

«Обеспечение жильем инвалидов, страдающих тяжелой формой хронического заболевания, вставших на учет после 01.01.2005, подлежит финансированию за счет средств бюджетов субъектов РФ. Отнесение указанных расходов к расходным обязательствам муниципального образования противоречит Бюджетному кодексу РФ. Фактически понесенные истцом расходы подлежат возмещению за счет Республики Бурятия в лице министерства финансов Республики Бурятия как уполномоченного лица» - заключил суд.

«В настоящее время в связи с установлением сложившейся судебной практики целесообразность обжалования указанных решений отсутствует» - сказала чиновница.

Столкновения по поводу возмещения уже стали какой-то отдельной главой в книге взаимоотношений города и министерства.Рассмотрим типичный случай. Гражданин Давыдов (имя изменено) страдает хроническим заболеванием. И не просто заболеванием, а входящим в «Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». Государство присвоило ему вторую группу инвалидности.Одновременно Давыдов попал по действие приказа минздрава РФ, который утвердил еще «Перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь».Горожанин решил воспользоваться правами, предоставленными ему законом. Не так давно он официально встал на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по двум категориям: «малоимущие» и «граждане, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одной квартире невозможно». Очевидно, надеялся получить жилье или так, или этак.Отстаивание прав, нежелание стоять долго в очереди вылилось в решение райсуда. На мэрию города возложили обязанность предоставить инвалиду вне очереди по договору социального найма жилое помещение в черте Улан-Удэ на семью из одного человека (отвечающее всем установленным требованиям, по норме предоставления, с учетом права на пользование дополнительной жилой площадью).С подходящим жильем, видимо, случились трудности. Поэтому через несколько месяцев суд изменил порядок и способ исполнения своего вердикта – с мэрии взыскали в пользу гражданина 2,282 млн рублей, чтобы тот сам приобрел жилье. Деньги были перечислены, что подтверждается финансовыми документами.Отдав деньги инвалиду, муниципалитет написал в адрес минфина республики письмо. Чиновники рассказали случившуюся историю и попросили возместить понесенные расходы. Министерство отказало, чем вынудило мэрию подать в суд.В ходе процесса были проанализированы положения федерального законодательства, постановления Высшего Арбитражного суда РФ и прочие документы.Требуемая сумма взыскана в пользу муниципалитета. Минфин не стал обжаловать решение суда.Такие разбирательства между столицей республики и данным министерством идут регулярно. Все однотипно. Инвалид получает от города деньги на жилье, город просит возмещения, Бурятия дает отказ. В суде республика проигрывает.«Почему, проиграв ряд судов, минфин РБ продолжает упорно отказывать Улан-Удэ в возмещении очередных расходов муниципалитета такого направления? Абсолютно ясно – случаи однотипные, очередной отказ город обжалует и министерство проиграет процесс. Зачем минфин РБ доводит дело до очередного однотипного иска города?» - спросил «Номер один» министерство финансов.Суды отнимают время и энергию, которые можно направить на другие дела. Оказалось, что это принципиальная позиция ведомства.Заместитель министра финансов Ольга Хайдурова ответила, что в настоящее время «отсутствует правовое основание возмещения расходов, связанных с предоставлением жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, в рамках досудебного урегулирования».Очевидно, г-жа Хайдурова также имеет в виду расходы города по выплатам инвалидам денег вместо выдачи жилья. Почему же тогда минфин, считая себя правым, вяло отстаивает свою позицию?«Почему, проиграв много процессов по рассматриваемой проблеме, минфин РБ не обжалует решения Арбитражного суда РБ?» - поинтересовались мы.Ведь такая политика очень похожа на формализм: отказались возмещать деньги - проиграли в первой инстанции - решили не бороться дальше.Ольга Хайдурова сообщила, что обжалование решений первой инстанции по данной категории дел происходило до 2019 года, в том числе в Верховном суде РФ.Получается, что в глазах ведомства целесообразно штамповать, как под копирку, в адрес мэрии Улан-Удэ отказы возместить «жилищно-инвалидные» деньги. А обжаловать свои судебные «разгромы» целесообразности нет. Своеобразное представление о том, как надо строить работу.Судя по всему, бурятский минфин продолжит генерировать новые и новые однотипные проигрышные судебные разбирательства с мэрией Улан-Удэ. Тратя на сии баталии, схожие с прогулками по юридическим граблям, бьющим по лбу, ресурсы министерства, а также создавая лишние проблемы мэрии.Все бы ничего, только не надо забывать, что ресурсы у них берутся не с неба. Они взяты из денег налогоплательщиков. Честно говоря, хотелось бы видеть более рачительное их использование.Петр Санжиев, «Номер один».