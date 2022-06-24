Бурятия выделила 54 млн рублей на реконструкцию электросетей в улан-удэнских ДНТ

Бюджет Бурятии выделит субсидию Улан-Удэ на реконструкцию и капитальный ремонт электросетей в дачных и садовых некоммерческих товариществах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.Напомним, ранее глава Бурятии поручил правительству и мэрии заняться проблемами пригородных СНТ и ДНТ и отметил, что садовые и дачные товарищества, прилегающие к Улан-Удэ, на сегодня уже представляют собой полноценные населенные пункты с постоянно проживающим населением. На этих территориях сейчас зарегистрировано 4504 домовладения.- Мы начинаем большую, долгую, дорогую в плане ресурсов и средств работу по организации нормальной жизнедеятельности в пригородных СНТ и ДНТ, где имеются масса инфраструктурных проблем, но при этом большое количество людей там живёт. Несмотря на то, что это ДНТ и СНТ, в которых хозяйствуют владельцы и жители, нам необходимо проблемы обустройства решать вместе с ними, - отмечал Алексей Цыденов.В настоящее время в администрацию Улан-Удэ направлен проект соглашения, в рамках которого будет выделено 53,9 млн. рублей на реконструкцию и капитальный ремонт электросетевого комплекса, ранее находящегося в собственности ДНТ. К работам планируется приступить уже в этом году.- Дачные дома давно стали не сезонным, а постоянным местом жительства, это полноценные населенные пункты, для обеспечения жизнедеятельности которых нужна надежная инфраструктура, - подчеркнул глава Бурятии.Главным условием проведения ремонтных работ стала передача электросетевого хозяйства товариществ на баланс муниципалитета (2 товарищества) и электросетевой организации (9 товариществ). Ремонт и реконструкция электросетей позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение местных жителей.- Однако, сети не абсолютно всех ДНТ удалось передать, многие товарищества продали электросетевые объекты в собственность мелким организациям, которые их не обслуживают, но до сих пор числятся на их балансе. Тем собственникам электросетевого имущества ДНТ, которые не имеют возможности надлежащим образом обслуживать электросетевое хозяйство, необходимо решить вопрос по передаче его на баланс муниципалитета или сетевой организации, либо заключить с сетевой организацией договор технического обслуживания электросетей, - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Фото: пресс-служба правительства Бурятии