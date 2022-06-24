Покупки онлайн

Общество 24.06.2022 в 10:43
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Можно ли вернуть деньги за товар, который не пришел
Текст: Номер один
«Я покупала одежду через интернет-магазин. Оплатила сразу. Но заказ так и не пришел. Как мне вернуть потраченные деньги?»
Юлия, Улан-Удэ.
Отвечает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
— Как только заказ был оплачен, а на электронную почту пришел чек, договор купли-продажи считается заключенным и подлежит исполнению (ст. 493 Гражданского кодекса РФ).
Продавец по закону не может в одностороннем порядке расторгать договор или не исполнять его по причинам, связанным с колебанием курса или задержек.
Если произошла такая ситуация, нужно направить продавцу претензию. Добиться принудительного исполнения договора можно через суд. В претензии нужно сослаться на ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей»: «Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые установлены в договоре. Если товар оплачен, но продавец тянет с отгрузкой или доставкой товара, то потребитель вправе потребовать уплаты ему за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара».
Если продавец не доставил товар в срок, потребитель вправе потребовать:
— передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
— возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель может потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения, установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.
Для получения помощи по составлению претензии в адрес продавца и иска в суд можно обратиться в Роспотребнадзор по месту жительства.
Юлия, Улан-Удэ.
Отвечает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
— Как только заказ был оплачен, а на электронную почту пришел чек, договор купли-продажи считается заключенным и подлежит исполнению (ст. 493 Гражданского кодекса РФ).
Продавец по закону не может в одностороннем порядке расторгать договор или не исполнять его по причинам, связанным с колебанием курса или задержек.
Если произошла такая ситуация, нужно направить продавцу претензию. Добиться принудительного исполнения договора можно через суд. В претензии нужно сослаться на ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей»: «Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые установлены в договоре. Если товар оплачен, но продавец тянет с отгрузкой или доставкой товара, то потребитель вправе потребовать уплаты ему за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара».
Если продавец не доставил товар в срок, потребитель вправе потребовать:
— передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
— возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель может потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения, установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.
Для получения помощи по составлению претензии в адрес продавца и иска в суд можно обратиться в Роспотребнадзор по месту жительства.
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