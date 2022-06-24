Покупки онлайн

Если продавец не доставил товар в срок, потребитель вправе потребовать:

— Как только заказ был оплачен, а на электронную почту пришел чек, договор купли­-продажи считается заключенным и подлежит исполнению (ст. 493 Гражданского кодекса РФ).Продавец по закону не может в одностороннем порядке расторгать договор или не исполнять его по причинам, связанным с колебанием курса или задержек.Если произошла такая ситуация, нужно направить продавцу претензию. Добиться принудительного исполнения договора можно через суд. В претензии нужно сослаться на ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей»: «Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые установлены в договоре. Если товар оплачен, но продавец тянет с отгрузкой или доставкой товара, то потребитель вправе потребовать уплаты ему за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара».— передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;— возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.При этом потребитель может потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения, установленного договором купли­-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.Для получения помощи по составлению претензии в адрес продавца и иска в суд можно обратиться в Роспотребнадзор по месту жительства.