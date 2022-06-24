Общество 24.06.2022 в 11:33

Лыжероллерная трасса в Гусиноозерске стала в два раза длиннее

Теперь она годится для межрегиональных и всероссийских соревнований
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Текст: Константин Воронов
Лыжероллерная трасса в Гусиноозерске стала в два раза длиннее
В Гусиноозерске завершено строительство дополнительного участка лыжероллерной трассы для круглогодичной подготовки спортсменов на лыжной базе. Трасса теперь соответствуют требованиям Федерации лыжных гонок России для проведения межрегиональных и всероссийских соревнований. В открытии нового участка принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, дополнительный участок лыжероллерной трассы построен в рамках нацпроекта «Спорт - норма жизни». Его общая площадь составила 3600 кв. м, а протяженность - 900 метров. Трассу уже опробовали юные спортсмены.

«Желаю вам спортивных успехов! И не только в спорте, но и успехов в жизни. Чтобы вы, занимаясь спортом, были сильными телом и духом, учились бороться и справляться с трудностями, чтобы это вам в жизни помогало идти уверенно вперед. Пусть эта трасса станет началом большого жизненного пути», - пожелал спортсменам Алексей Цыденов.


Лыжная база является центром подготовки спортсменов, здесь проходят занятия и тренировки учеников спортивной школы олимпийского резерва Гусиноозерска, проводятся соревнования различного уровня. Место также популярно у жителей района, предпочитающих активный отдых. Первый участок лыжероллерной трассы длиной 1250 метров был построен в 2014 году.

Согласно современным стандартам, для проведения межрегиональных и всероссийских соревнований необходимы лыжные трассы протяженностью 2,5 км и 1,5 км. Новая трасса соответствуют требованиям Федерации лыжных гонок России для приема таких соревнований. Также получение сертификата гомологации позволяет присуждать участникам соревнований спортивные разряды и звания. В настоящее время только 3 трассы на Дальнем Востоке прошли данную процедуру.

Трасса предназначена для подготовки спортсменов, в том числе биатлонистов, лыжников-гонщиков и других видов спорта.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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