Мэр Улан-Удэ проверил ход благоустройства территории вокруг Гостиных рядов

– Это не первая и не последняя инспекция. Когда мы благоустраиваем общественные территории, то на контроле должен быть каждый шаг. В этом году мы проводим второй этап реконструкции территории вокруг Гостиных рядов. Не скажу, что кардинально меняем территории: делаем пешеходные дорожки, отдельно велодорожку, новый фонтан со скульптурой Даши Намдакова, новые зеленые зоны отдыха. Впервые здесь сделали систему водополива, убрали стихийную автостоянку, где у нас прямо на зеленой зоне стояли машины. Будет детская игровая зона с батутами недалеко от сухого фонтана, – рассказал мэр Улан-Удэ.





– При демонтажных работах столкнулась с проблемой многослойного, многолетнего асфальта. В рабочем режиме Комитет городского хозяйства принял решение по демонтажу двух слоев старого асфальтобетонного покрытия, тем самым мы ускорили процесс по производству работ, чтобы не сорвать графики производства. Все вопросы оперативно отрабатываем и с архитекторами, и с администрацией, чтобы завершить работы в максимально короткий срок, – отметил представитель подрядной компании «Байкалстрой-1» Сергей Нохоров.





Фонтан со скульптурой Даши Намдакова и арт-объект «Сердце» станут новой фотолокацией в центре города. В будущем здесь планируется установить свадебную стойку, как в Казани.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход благоустройства общественной территории вокруг Гостиных рядов. Сейчас строители обустраивают там новую пешеходную дорожку и отдельно велодорожку. К укладке плитки, которую производит Комбинат по благоустройству, уже приступили. Мэр проверил соблюдение сроков благоустройства. Работы идут по графику, строительная готовность объекта составляет 40%.Все подземные работы завершены: всего проложено 1,7 км труб необходимых коммуникаций, установлены 127 точек автополива.Арт-объект «Пенсионер» сейчас находится на реставрации в Комбинате по благоустройству. Затем его вернут на место, но он уже будет смотреть лицом на Гостиные ряды.– Мы бережно относимся к памятнику архитектуры – Гостиные ряды. У нас все зоны отдыха имеют планировки, похожие на арки, которые отсылают к нашему памятнику. Нужно к нему возвращаться, чтобы он был как раньше центром города, – отметил главный архитектор проекта по Гостиным рядам Дмитрий Ильин.После благоустройства территории необходимо привести в порядок внешний вид самих Гостиных рядов. Но это уже полномочия республики.– Само здание архитектурного памятника «Гостиные ряды» принадлежит не муниципалитету, а Росимуществу. Мы всеми силами стараемся сделать этот процесс быстрее, – отметил Игорь Шутенков.В ходе выезда мэр Улан-Удэ проверил и площадь Революции, где выслушав пожелания улан-удэнцев, поручил исправить все замечания.Напомним, реконструкция второго этапа благоустройства Гостиных рядов идет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».Фото: мэрия Улан-Удэ