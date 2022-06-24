В Улан-Удэ прибудет ковчег с мощами Преподобного Сергия Радонежского

Ковчег с мощами великого Угодника Божия и молитвенника за Землю Русскую Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца прибудет на два дня в столицу Бурятии. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, это событие посвящено юбилейной дате – в этом году исполнилось 600 лет со дня обретения его честных мощей.«В этот юбилейный год по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наш Улан-Удэ посетит ковчег с частью святых мощей Преподобного Сергия Радонежского из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в сопровождении братии Лавры», - сообщает пресс-служба.Ковчег прибудет в Одигитриевский собор 29 июня после 7 утра и будет находиться в нем до 19 часов 30 июня.«Во все время нахождения святыни в соборе, кроме ночного времени, перед мощами Преподобного Сергия будут совершаться богослужения и молебны с акафистом. Все желающие смогут помолиться и приложиться к мощам Чудотворца. С горячей молитвой к Преподобному Сергию перед его святыми мощами в дни тяжелых испытаний и всенародных скорбей притекали и властители России, и верующий православный народ. Честные мощи Игумена Земли Русской – источник утешения и благодатной помощи всем нуждающимся», - сообщила Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской Православной Церкви.Фото: пресс-служба правительства Бурятии