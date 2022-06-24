В Улан-Удэ жительница пожаловалась на извращенца в маршрутке



В местном популярном паблике «Аноним 03» местная жительница рассказала весьма тревожную историю, произошедшую с ее подругой. Автор поста сообщает, что 19 июня в маршрутке, ее подруга стала жертвой домогательств со стороны неизвестного мужчины.

«После прогулки подруга поехала домой на Бурвод примерно в 21:30, в маршрутке было очень тесно, и ей сразу показался странным один мужчина. Он взял за талию женщину, но та посмеялась и сказала, что сама держится, поэтому подруга перестала беспокоиться. Но потом он схватил мою подругу и начал лапать (не знаю где, она не хочет об этом говорить). Подруге пришлось выйти на другой остановке, и она начала плакать, ей было страшно, что это мужчина выйдет вместе с ней (он уже готовил оплату, чтобы выйти с ней, но не успел)», - рассказала жительница.



«Надеюсь, что кто-то видел происходящее или знает этого мужчину т.к об этом нельзя молчать, сколько еще девушек получат травму из-за него, почему он должен удовлетворяться за счёт маленьких девочек? Моя подруга говорит, что больше никогда не наденет платье. Почему она должна лишать себя свободы из-за какого-то извращенца? Я считаю, что надо об этом говорить, потому что в следующий раз это можете быть вы или же ваши близкие. Может быть, кто-то был в этой маршрутке и сможет опознать?» - обращается автор.

Как описывает автор поста, на вид мужчина азиатской внешности, полного телосложения, был в серой футболке.

Пост вызвал негодование. Многие жители считают, что подобные действия нельзя оставлять без внимания.

«Дело не в платье. Можно вообще идти по улице в неприметном сером костюме и нарваться. Платье - это маньяки так себя оправдывать пытаются», - пишут в комментариях.

«На то и расчет, что жертва - молодая девушка, стеснительная и скромная, будет молчать и шум не поднимет. Просто постарается отдалиться или выбежать из маршрутки. Этим пользуются извращенцы. Попробуй меня полапай? Прямо не знаю, с чего начну, то ли яйца в ###, то ли деньги с карты снимет за моральный ущерб? Поэтому совет молодым девочкам! Не стесняйтесь! Сразу громко требуйте, чтоб прекратил приставать! Эти извращенцы боятся внимания, шума и особенно мужиков с крепким кулаком. Старайтесь привлечь внимание водителя», - советуют жительница.

«Судя по всему, девушке нет 18 лет. Да и в 18 кто начнет активные действия? Это я сейчас, за 30, могу заорать на весь автобус, а в 14 только что и могла - отстраниться и попытаться покинуть автобус», - рассуждает комментатор.

Отметим, это уже далеко не первый подобный случай. Причем, жертвами извращенцев становятся либо молодые девушки, либо вовсе дети. Например, в мае текущего года жители сообщили о неизвестном, который демонстрировал свои гениталии детям на детской площадке. Такой же случай был придан огласке 15 апреля– там уже мужчина демонстрировал половой орган ребенку на остановке, позднее его задержали правоохранители. Днем ранее 14 апреля зафиксировали другой аналогичный случай с ребенком на остановке – преступник в розыске.

Как писал «Номер один», в Улан-Удэ феминистская группа «Я свобода» проводит анонимный опрос про приставания в общественных местах. Жительниц просят поучаствовать, чтобы оценить масштаб этой проблемы в разных районах города. Его можно пройти по ссылке.

Фото: pixabay.com