Общество 24.06.2022 в 14:29

С администрации района Бурятии взыскали 13 миллионов за испорченную землю

На сельхозземлях района разрасталась свалка, но чиновники не предприняли никаких мер
A- A+
Текст: Константин Воронов
С администрации района Бурятии взыскали 13 миллионов за испорченную землю
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выиграло иск к администрации Тункинского района на сумму свыше 13 млн рублей. Поводом для судебной тяжбы стала свалка, из-за которой произошло загрязнение земли.

«В 2016 году проведена внеплановая выездная проверка в отношении администрации Тункинского района, которая является собственником земельного участка сельхозназначения. В ее ходе выявлено нарушение земельного законодательства: земля захламлена отходами производства и потребления на общей площади 23 тысячи кв. м, из-за чего произошло загрязнение участка химическими веществами: бензапиреном, нитратным азотом и серой», - рассказали в Управлении Россельхознадзора.

Администрации района выдали предписания, обязывающие разработать и утвердить проект рекультивации нарушенных земель. Также неоднократно выдавались предписания за складирование на участке твердых и слив жидких бытовых отходов.

«Однако с каждым годом ситуация на землях сельхозназначения только ухудшалась», - констатировали в ведомстве.

В декабре 2021 года Управление Россельхознадзора произвело расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, который составил 13,1 млн рублей. Поскольку администрация Тункинского района не возместила вред в добровольном порядке, ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд. Суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме.

Фото: «Номер один»
Теги
свалка экология тункинский район

Все новости

С администрации района Бурятии взыскали 13 миллионов за испорченную землю
24.06.2022 в 14:29
В Улан-Удэ жительница пожаловалась на извращенца в маршрутке
24.06.2022 в 14:06
В Улан-Удэ взорвавшийся самогонный аппарат разнес квартиру и подъезд
24.06.2022 в 14:03
В Улан-Удэ прибудет ковчег с мощами Преподобного Сергия Радонежского
24.06.2022 в 13:02
Жительница Улан-Удэ вместо нового платья получила старые носки
24.06.2022 в 12:26
В Улан-Удэ на пожаре в многоквартирном доме пострадала женщина
24.06.2022 в 12:13
Житель Бурятии до смерти забил сожительницу, заподозрив ее в краже
24.06.2022 в 11:58
Мэр Улан-Удэ проверил ход благоустройства территории вокруг Гостиных рядов
24.06.2022 в 11:43
Лыжероллерная трасса в Гусиноозерске стала в два раза длиннее
24.06.2022 в 11:33
Житель Улан-Удэ несколько раз пнул росгвардейца и загремел в колонию
24.06.2022 в 11:15
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
В Улан-Удэ жительница пожаловалась на извращенца в маршрутке
В нашем городе проблема с домогательствами в общественных местах всплывает уже не первый раз
24.06.2022 в 14:06
В Улан-Удэ прибудет ковчег с мощами Преподобного Сергия Радонежского
Все желающие смогут помолиться и приложиться к мощам чудотворца
24.06.2022 в 13:02
Мэр Улан-Удэ проверил ход благоустройства территории вокруг Гостиных рядов
После ремонта здесь хватит места и пешеходам, и велосипедистам
24.06.2022 в 11:43
Лыжероллерная трасса в Гусиноозерске стала в два раза длиннее
Теперь она годится для межрегиональных и всероссийских соревнований
24.06.2022 в 11:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru