С администрации района Бурятии взыскали 13 миллионов за испорченную землю

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выиграло иск к администрации Тункинского района на сумму свыше 13 млн рублей. Поводом для судебной тяжбы стала свалка, из-за которой произошло загрязнение земли.«В 2016 году проведена внеплановая выездная проверка в отношении администрации Тункинского района, которая является собственником земельного участка сельхозназначения. В ее ходе выявлено нарушение земельного законодательства: земля захламлена отходами производства и потребления на общей площади 23 тысячи кв. м, из-за чего произошло загрязнение участка химическими веществами: бензапиреном, нитратным азотом и серой», - рассказали в Управлении Россельхознадзора.Администрации района выдали предписания, обязывающие разработать и утвердить проект рекультивации нарушенных земель. Также неоднократно выдавались предписания за складирование на участке твердых и слив жидких бытовых отходов.«Однако с каждым годом ситуация на землях сельхозназначения только ухудшалась», - констатировали в ведомстве.В декабре 2021 года Управление Россельхознадзора произвело расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, который составил 13,1 млн рублей. Поскольку администрация Тункинского района не возместила вред в добровольном порядке, ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд. Суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме.Фото: «Номер один»