Общество 24.06.2022 в 15:55

В районе Бурятии жители встретили медведя

Косолапого увидели по дороге к пляжу в Прибайкальском районе
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии жители встретили медведя

Местные жители сфотографировали медведя в поездке. Как рассказали в группе «Прибайкалье-инфо 24/7», дикое животное разгуливало вдоль трассы вчера, 23 июня.

 «Медведь пошёл в сторону Турки к пляжу. Это на участке "Пески" рядом со стелой "Особая экономическая зона"», - рассказали очевидцы.

 В группе Прибайкальского района призвали местных жителей быть внимательными и осторожными по пути на отдых.

Как ранее сообщал «Номер один», в мае туристы повстречали любопытного медведя на горе Кругозор в Северо-Байкальском районе. Отпугнуть косолапого удалось при помощи громкого битья посуды. 


фото: Прибайкалье-инфо 24/7
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