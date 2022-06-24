В районе Бурятии жители встретили медведя

Местные жители сфотографировали медведя в поездке. Как рассказали в группе «Прибайкалье-инфо 24/7», дикое животное разгуливало вдоль трассы вчера, 23 июня.

«Медведь пошёл в сторону Турки к пляжу. Это на участке "Пески" рядом со стелой "Особая экономическая зона"», - рассказали очевидцы.

В группе Прибайкальского района призвали местных жителей быть внимательными и осторожными по пути на отдых.

Как ранее сообщал «Номер один», в мае туристы повстречали любопытного медведя на горе Кругозор в Северо-Байкальском районе. Отпугнуть косолапого удалось при помощи громкого битья посуды.

фото: Прибайкалье-инфо 24/7