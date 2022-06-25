Бурятия прощается еще с одним погибшим на Украине военнослужащим

Прапорщик Смирнов Дмитрий Евгеньевич погиб во время выполнения специальной военной операции на Украине.Дмитрий Евгеньевич родился 25 ноября 1986 г. в г.Кяхта в семье военнослужащих. В 1-й класс пошел в 1992 году в г. Пенза. В 1995 г. семья Дмитрия вернулась в г. Кяхта для продолжения прохождения военной службы. В этом же году Диму с его братом зачислили в Кяхтинскую СОШ №1, в 2002 г. братья перешли в Кяхтинскую СОШ №4, где они успешно получили полное среднее образование.В 2003 году Дмитрий поступает в Кяхтинское медицинское училище по специальности «Лечебное дело», квалификация «Фельдшер».За период учебы в школе и в училище Дмитрий показал себя только с положительной стороны, учился прилежно, был всегда вежлив, умел дружить, протягивал руку помощи тем, кто в этом нуждался, преподавателя и сверстники запомнили его как человека доброго, уверенного в своих силах, целеустремленного, с твердым духом, за что пользовался заслуженным уважением и преподавателей и ребят. В училище Дмитрий принимал активное участие во всех проводимых мероприятиях группы и учебного заведения.Здесь же он встретил свою будущую жену Елену, в 2006 г. их союз был зарегистрирован.В 2007 году в молодой семье появляется первенец, в этом же году после успешного окончания училища Дмитрий был принят на должность медицинского регистратора поликлинического отделения в/ч 74025.В 2008 году был временно принят на должность фельдшера Скорой медицинской помощи Кяхтинской ЦРБ.С 2009 по 2010 гг. проходил срочную военную службу в Амурской областиг. Белогорск.В 2011 году Дмитрия принимают в Военный госпиталь ФГУ 321ОВКГ СибВО МО РФ в группу сторожевой охраны.В 2013 году Дмитрий Евгеньевич подписывает контракт на прохождение службы в в/ч 69647 в качестве санитарного инструктора.В 2015 году был переведен в Зенитный дивизион на должность "фельдшер дивизиона". В 2018г. принимал участие в военной операции в Сирии в должности фельдшера медицинского пункта оперативной группы. В 2019 году получил звание "прапорщик".За время службы Дмитрий Евгеньевич также характеризовался как ответственный, исполнительный, умеющий принимать взвешенные решения военнослужащий, профессионально выполняющий свои обязанности. Был неоднократно отмечен командованием благодарностями и грамотами, был награжден медалью «За укрепление боевого содружества», медалью имени Н.И. Пирогова «За Истинное Милосердие и Заботу о людях».Вместе со своими сослуживцами Дмитрий Евгеньевич принимал участие в специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, направленной на защиту национальных интересов нашей страны. Гвардии прапорщик Смирнов Дмитрий Евгеньевич погиб при выполнении воинского долга, до конца верный данной Присяге, сообщает паблик Кяхта-инфо.24/7У Дмитрия Евгеньевича остались родители, жена, двое детей, бабушка, брат.Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Евгеньевича. Вечная память Герою!Прощание состоится 26 июня в г.Кяхта. Вынос из дома в 13.00 по адресу ул. Кузнецова, д. 72, кв.3. Траурная церемония прощания пройдет в ГДО, начало в 13.20, сообщает паблик «Кяхта-инфо.24/7».