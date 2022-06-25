Общество 25.06.2022 в 12:49

Бурятия прощается еще с одним погибшим на Украине военнослужащим

У жителя Кяхты Дмитрия Смирнова остались жена и двое детей
A- A+
Текст: Номер один
Бурятия прощается еще с одним погибшим на Украине военнослужащим
Прапорщик Смирнов Дмитрий Евгеньевич погиб во время выполнения специальной военной операции на Украине.

Дмитрий Евгеньевич родился 25 ноября 1986 г. в г.Кяхта в семье военнослужащих. В 1-й класс пошел в 1992 году в г. Пенза. В 1995 г. семья Дмитрия вернулась в г. Кяхта для продолжения прохождения военной службы. В этом же году Диму с его братом зачислили в Кяхтинскую СОШ №1, в 2002 г. братья перешли в Кяхтинскую СОШ №4, где они успешно получили полное среднее образование.

В 2003 году Дмитрий поступает в Кяхтинское медицинское училище по специальности «Лечебное дело», квалификация «Фельдшер».

За период учебы в школе и в училище Дмитрий показал себя только с положительной стороны, учился прилежно, был всегда вежлив, умел дружить, протягивал руку помощи тем, кто в этом нуждался, преподавателя и сверстники запомнили его как человека доброго, уверенного в своих силах, целеустремленного, с твердым духом, за что пользовался заслуженным уважением и преподавателей и ребят. В училище Дмитрий принимал активное участие во всех проводимых мероприятиях группы и учебного заведения.

Здесь же он встретил свою будущую жену Елену, в 2006 г. их союз был зарегистрирован.
В 2007 году в молодой семье появляется первенец, в этом же году после успешного окончания училища Дмитрий был принят на должность медицинского регистратора поликлинического отделения в/ч 74025.

В 2008 году был временно принят на должность фельдшера Скорой медицинской помощи Кяхтинской ЦРБ.

С 2009 по 2010 гг. проходил срочную военную службу в Амурской области
г. Белогорск.

В 2011 году Дмитрия принимают в Военный госпиталь ФГУ 321ОВКГ СибВО МО РФ в группу сторожевой охраны.

В 2013 году Дмитрий Евгеньевич подписывает контракт на прохождение службы в в/ч 69647 в качестве санитарного инструктора.

В 2015 году был переведен в Зенитный дивизион на должность "фельдшер дивизиона". В 2018г. принимал участие в военной операции в Сирии в должности фельдшера медицинского пункта оперативной группы. В 2019 году получил звание "прапорщик".

За время службы Дмитрий Евгеньевич также характеризовался как ответственный, исполнительный, умеющий принимать взвешенные решения военнослужащий, профессионально выполняющий свои обязанности. Был неоднократно отмечен командованием благодарностями и грамотами, был награжден медалью «За укрепление боевого содружества», медалью имени Н.И. Пирогова «За Истинное Милосердие и Заботу о людях».

Вместе со своими сослуживцами Дмитрий Евгеньевич принимал участие в специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, направленной на защиту национальных интересов нашей страны. Гвардии прапорщик Смирнов Дмитрий Евгеньевич погиб при выполнении воинского долга, до конца верный данной Присяге, сообщает паблик Кяхта-инфо.24/7  

У Дмитрия Евгеньевича остались родители, жена, двое детей, бабушка, брат.

Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Евгеньевича. Вечная память Герою!

Прощание состоится 26 июня в г.Кяхта. Вынос из дома в 13.00 по адресу ул. Кузнецова, д. 72, кв.3. Траурная церемония прощания пройдет в ГДО, начало в 13.20, сообщает паблик «Кяхта-инфо.24/7». 

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии учителя не хотят бесплатно работать на экзаменах
25.06.2022 в 13:23
Бурятия прощается еще с одним погибшим на Украине военнослужащим
25.06.2022 в 12:49
В Улан-Удэ театр Бестужева представил абсурдистскую комедию «История одного ограбления»
25.06.2022 в 12:25
Учителя спорят - виноваты ли они в провалах школьников на ЕГЭ
25.06.2022 в 11:46
В Улан-Удэ сегодня всех желающих научат ёхору
25.06.2022 в 10:16
Сегодня в Улан-Удэ пройдёт праздник «Наадан-Сурхарбаан 2022»
25.06.2022 в 09:38
В Бурятии полицейские изъяли более 170 килограммов омуля
25.06.2022 в 09:05
Где в Улан-Удэ собираются киноманы и меломаны и как провести свой досуг в стиле знатоков
25.06.2022 в 08:00
Сетевики вчинили Бурятии иск на 817 миллионов рублей
25.06.2022 в 07:00
Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб
24.06.2022 в 17:54
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
В Бурятии учителя не хотят бесплатно работать на экзаменах
Их не устраивает добровольно-принудительная система и угрозы штрафов
25.06.2022 в 13:23
Учителя спорят - виноваты ли они в провалах школьников на ЕГЭ
Есть мнение, что учителю надо увольняться, если его ученики не проходят минимальный порог баллов

25.06.2022 в 11:46
Где в Улан-Удэ собираются киноманы и меломаны и как провести свой досуг в стиле знатоков
Сегодня посоревноваться в знаниях собираются в среднем от 50 до 100 жителей по несколько раз в неделю
25.06.2022 в 08:00
Сетевики вчинили Бурятии иск на 817 миллионов рублей
Еще немного и речь пошла бы о миллиардном убытке
25.06.2022 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru