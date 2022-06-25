Общество 25.06.2022 в 13:23

В Бурятии учителя не хотят бесплатно работать на экзаменах

Их не устраивает добровольно-принудительная система и угрозы штрафов
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии учителя не хотят бесплатно работать на экзаменах
Уже не в первый раз учителя поднимают вопрос о том, что они не хотят работать организаторами на экзаменах. Однако в ответ на претензии им зачастую приходится слышать от руководства категоричный ответ: «Тогда увольняйтесь». Между тем, речь идет не только о неоплачиваемой работе, которая занимает массу времени, но и постоянном риске получить баснословные штрафы. 

«У меня вопрос к учителям, которые работают в школах, где проводятся экзамены. Как вам оплачивают работу на экзамене? Я пыталась отказаться быть организатором - мне сказали: увольняйтесь тогда. А я не понимаю: почему я должна приходить к 8.00, работать почти до 16.00 без возможности покушать и нормально сходить в туалет. Сидя на стуле, как истукан. Да еще и в маске в жару. И это с моей нагрузкой в 20 часов. Так жалко потраченное время. Так ещё и под угрозой огромных штрафов. В каникулы график работы в школе с 9 до 13. За это время ты успеваешь выполнить нужную работу. А во время экзамена - ничего. У меня выпускной класс, я после экзамена дома сижу и готовлю характеристики, грамоты, ведомости и т.д. Экзамены день, через день. Между экзаменами: то планерки, то совещания, то методсоветы...

А по итогу тебе говорят: если хотите оплату за экзамены, то пишите на дни экзаменов заявление за свой счет (а в день я получаю больше, так как за экзамены платят копейки), либо уходите в отпуск, а на экзамены будете приходить как на подработку ( это значит что месяц отпуска будет потерян, так как экзамены часто). Вот если существует фонд зарплаты за экзамены, тогда нанимайте людей со стороны. Посмотрим, найдутся ли желающие угробить день за 300-400 рублей, но с угрозой штрафа по 50 т.р.

Неужели жалко оформить совместительство учителям, задействованным на экзамене? Ведь мы реально свою работу потом делаем, когда выйдем с экзамена... Или я чего-то не понимаю», пишет педагог в паблике «Аноним 03». 

Напомним, мы уже писали о том, что педагоги бурно обсуждают плюсы и минусы экзаменов «нового формата». По мнению некоторых учителей, атмосфера на экзаменах больше напоминает тюремные порядки, и выполнять функции надзирателей они не хотят. 


Теги
Общество

Все новости

В Бурятии учителя не хотят бесплатно работать на экзаменах
25.06.2022 в 13:23
Бурятия прощается еще с одним погибшим на Украине военнослужащим
25.06.2022 в 12:49
В Улан-Удэ театр Бестужева представил абсурдистскую комедию «История одного ограбления»
25.06.2022 в 12:25
Учителя спорят - виноваты ли они в провалах школьников на ЕГЭ
25.06.2022 в 11:46
В Улан-Удэ сегодня всех желающих научат ёхору
25.06.2022 в 10:16
Сегодня в Улан-Удэ пройдёт праздник «Наадан-Сурхарбаан 2022»
25.06.2022 в 09:38
В Бурятии полицейские изъяли более 170 килограммов омуля
25.06.2022 в 09:05
Где в Улан-Удэ собираются киноманы и меломаны и как провести свой досуг в стиле знатоков
25.06.2022 в 08:00
Сетевики вчинили Бурятии иск на 817 миллионов рублей
25.06.2022 в 07:00
Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб
24.06.2022 в 17:54
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
Бурятия прощается еще с одним погибшим на Украине военнослужащим
У жителя Кяхты Дмитрия Смирнова остались жена и двое детей
25.06.2022 в 12:49
Учителя спорят - виноваты ли они в провалах школьников на ЕГЭ
Есть мнение, что учителю надо увольняться, если его ученики не проходят минимальный порог баллов

25.06.2022 в 11:46
Где в Улан-Удэ собираются киноманы и меломаны и как провести свой досуг в стиле знатоков
Сегодня посоревноваться в знаниях собираются в среднем от 50 до 100 жителей по несколько раз в неделю
25.06.2022 в 08:00
Сетевики вчинили Бурятии иск на 817 миллионов рублей
Еще немного и речь пошла бы о миллиардном убытке
25.06.2022 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru