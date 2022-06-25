Общество 25.06.2022 в 13:23
В Бурятии учителя не хотят бесплатно работать на экзаменах
Их не устраивает добровольно-принудительная система и угрозы штрафов
Текст: Номер один
Уже не в первый раз учителя поднимают вопрос о том, что они не хотят работать организаторами на экзаменах. Однако в ответ на претензии им зачастую приходится слышать от руководства категоричный ответ: «Тогда увольняйтесь». Между тем, речь идет не только о неоплачиваемой работе, которая занимает массу времени, но и постоянном риске получить баснословные штрафы.
«У меня вопрос к учителям, которые работают в школах, где проводятся экзамены. Как вам оплачивают работу на экзамене? Я пыталась отказаться быть организатором - мне сказали: увольняйтесь тогда. А я не понимаю: почему я должна приходить к 8.00, работать почти до 16.00 без возможности покушать и нормально сходить в туалет. Сидя на стуле, как истукан. Да еще и в маске в жару. И это с моей нагрузкой в 20 часов. Так жалко потраченное время. Так ещё и под угрозой огромных штрафов. В каникулы график работы в школе с 9 до 13. За это время ты успеваешь выполнить нужную работу. А во время экзамена - ничего. У меня выпускной класс, я после экзамена дома сижу и готовлю характеристики, грамоты, ведомости и т.д. Экзамены день, через день. Между экзаменами: то планерки, то совещания, то методсоветы...
А по итогу тебе говорят: если хотите оплату за экзамены, то пишите на дни экзаменов заявление за свой счет (а в день я получаю больше, так как за экзамены платят копейки), либо уходите в отпуск, а на экзамены будете приходить как на подработку ( это значит что месяц отпуска будет потерян, так как экзамены часто). Вот если существует фонд зарплаты за экзамены, тогда нанимайте людей со стороны. Посмотрим, найдутся ли желающие угробить день за 300-400 рублей, но с угрозой штрафа по 50 т.р.
Неужели жалко оформить совместительство учителям, задействованным на экзамене? Ведь мы реально свою работу потом делаем, когда выйдем с экзамена... Или я чего-то не понимаю», пишет педагог в паблике «Аноним 03».
Напомним, мы уже писали о том, что педагоги бурно обсуждают плюсы и минусы экзаменов «нового формата». По мнению некоторых учителей, атмосфера на экзаменах больше напоминает тюремные порядки, и выполнять функции надзирателей они не хотят.
«У меня вопрос к учителям, которые работают в школах, где проводятся экзамены. Как вам оплачивают работу на экзамене? Я пыталась отказаться быть организатором - мне сказали: увольняйтесь тогда. А я не понимаю: почему я должна приходить к 8.00, работать почти до 16.00 без возможности покушать и нормально сходить в туалет. Сидя на стуле, как истукан. Да еще и в маске в жару. И это с моей нагрузкой в 20 часов. Так жалко потраченное время. Так ещё и под угрозой огромных штрафов. В каникулы график работы в школе с 9 до 13. За это время ты успеваешь выполнить нужную работу. А во время экзамена - ничего. У меня выпускной класс, я после экзамена дома сижу и готовлю характеристики, грамоты, ведомости и т.д. Экзамены день, через день. Между экзаменами: то планерки, то совещания, то методсоветы...
А по итогу тебе говорят: если хотите оплату за экзамены, то пишите на дни экзаменов заявление за свой счет (а в день я получаю больше, так как за экзамены платят копейки), либо уходите в отпуск, а на экзамены будете приходить как на подработку ( это значит что месяц отпуска будет потерян, так как экзамены часто). Вот если существует фонд зарплаты за экзамены, тогда нанимайте людей со стороны. Посмотрим, найдутся ли желающие угробить день за 300-400 рублей, но с угрозой штрафа по 50 т.р.
Неужели жалко оформить совместительство учителям, задействованным на экзамене? Ведь мы реально свою работу потом делаем, когда выйдем с экзамена... Или я чего-то не понимаю», пишет педагог в паблике «Аноним 03».
Напомним, мы уже писали о том, что педагоги бурно обсуждают плюсы и минусы экзаменов «нового формата». По мнению некоторых учителей, атмосфера на экзаменах больше напоминает тюремные порядки, и выполнять функции надзирателей они не хотят.
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