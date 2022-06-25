Общество 25.06.2022 в 20:51

В Бурятии подвели итоги соревнований Сурхарбаана

Абсолютный чемпион Сурхарбаана по разбиванию хребтовой кости «Сээр хухалха» -  Хэшэгто Раднаев из Закамны
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В Бурятии подвели итоги соревнований Сурхарбаана
B Улaн-Удэ oбъявили пoбeдитeлeй Haaдaн-Cypxapбaaн. На Цeнтpaльнoм cтaдиoнe завершились cyпepфинaлы - пoeдинки зa звaниe aбcoлютныx чeмпиoнoв. Прошло награждение спортсменов и в общекомандном зачете. На первом месте - Закаменский район, серебро взял Джидинский район, а бронзу - Иволгинский район. 

Суперфинал по разбиванию кости стал ярким и впечатляющим зрелищем. Разбив по 6 костей два финалиста получили задание разбить по три кости на время. 

Оба финалиста, победивших в соревновании родом из Закаменского района. Абсолютный чемпион Сурхарбаана по разбиванию хребтовой кости «Сээр хухалха» - Хэшэгто Раднаев.

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Абсолютный чемпион по национальной борьбе - Баян Жимбеев, Кижинга. 

Абсолютный чемпион по стрельбе из лука - Виктор Ринчинов, Джидинский район. 

На прошедших накануне конных скачках на иппoдpoмe Ивoлгинcкoгo дaцaнa пepвoe мecтo в этoм видe cпopтa oдepжaл Джидинcкий paйoн. 

Помимо спортивных состязаний, организаторы праздника порадовали и зрителей. Для них провели лотерею и разыграли сразу 4 баранов и одного бычка. 

Завершилось грандиозное праздничное мероприятие зажигательным концертом. Для участников и гостей мероприятия прямо сейчас выступают Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, легендарный Эрдэни Батсух и другие известные исполнители. 

 



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