В Бурятии междугородний автобус столкнулся с грузовиком

В Бурятии сегодня утром в 07:34 (мест) на 587-м киломере федеральной автодороги Р-258 в 50 км от поселка Саган-Нур Мухоршибирского района произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового микроавтобуса, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Автобус следовал по маршруту Красный Чикой (Забайкальский край) - Улан-Удэ. В салоне микроавтобуса находилось 12 человек, из них трое детей.По предварительной информации в результате ДТП пострадали три человека, детей среди них нет. Деблокированы два человека. Ограничения движения нет. Розлива топлива нет.Информация уточняется.Фото: ГУ МЧС по Бурятии