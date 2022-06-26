Общество 26.06.2022 в 09:18

В Бурятии междугородний автобус столкнулся с грузовиком

В результате ДТП пострадали три человека, детей среди них нет
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Текст: Номер один
В Бурятии междугородний автобус столкнулся с грузовиком
В Бурятии сегодня утром в 07:34 (мест) на 587-м киломере федеральной автодороги Р-258 в 50 км от поселка Саган-Нур Мухоршибирского района произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового микроавтобуса, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Автобус следовал по маршруту Красный Чикой (Забайкальский край) - Улан-Удэ. В салоне микроавтобуса находилось 12 человек, из них трое детей.

По предварительной информации в результате ДТП пострадали три человека, детей среди них нет. Деблокированы два человека. Ограничения движения нет. Розлива топлива нет.

Информация уточняется.

Фото: ГУ МЧС по Бурятии
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