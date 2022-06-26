В Улан-Удэ на 88-м году ушел из жизни Олег Куницын

Музыковед, исследователь, педагог, музыкальный критик, писатель, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза композиторов России, член Союза писателей, лауреат государственной премии Бурятия Олег Иосифович Куницын скончался на 88-м году жизни, сообщило министерство культуры республики.Олег Куницын родился 1 октября 1934 году в Иркутске. В 1958 году окончил теоретико-композиторское отделение Томского музыкального училища, в 1964 году — Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки. С 1963 по 1975 гг. преподавал в Улан-Удэнском музыкальном училище им. П.И. Чайковского, а с 1975 по 1999 гг. работал преподавателем в Восточно-Сибирском государственном институте культуры.Олег Иосифович Куницын по праву входит в число выдающихся деятелей культуры и искусства Бурятии. Многолетняя созидательная деятельность Олега Иосифовича была посвящена исследованию и популяризации бурятской профессиональной музыки, в ее историческом становлении, во всем многообразии ее проявлений. В его многочисленных трудах отражены все этапы истории музыкального искусства Бурятии с 1930 по 2000 годы, охарактеризованы жизнь и творчество всех композиторов Бурятии, получили музыковедческую оценку все самые значительные их произведения. О.И. Куницын — автор трудов о появлении и становлении бурятского музыкального театра, о развитии жанров, форм, средств выразительности в бурятской музыке. Он создал большое количество очерков, посвященных деятелям бурятской культуры: Лхасарану Линховоину, Киму Базарсадаеву, Бадме Балдакову, Вере Лыгденовой. Ряд трудов он посвятил русской и западноевропейской музыке. Результаты его исследований отражены в книгах: «Музыка Советской Бурятии», «Композиторы Бурятской АССР», «Бурятская опера», «Выразительные средства бурятской профессиональной музыки», «Музыкальный театр Бурятии». Многогранность и значительность его творческой деятельности дает нам право говорить о нем как об основоположнике бурятского музыкознания.Еще одной гранью его таланта было литературное дарование. Олег Иосифович является автором многочисленных повестей, рассказов и очерков.Около сорока лет Олег Куницын посвятил преподавательской деятельности, сначала в Улан-Удэнском музыкальном училище им. П.И.Чайковского, затем в Восточно-Сибирском государственном институте культуры, воспитав многочисленных учеников - квалифицированных специалистов в области музыкального искусства.Вся жизнь Олега Иосифовича Куницына, его талант и энергия были посвящены бурятскому музыкальному искусству. Светлая память о выдающемся и талантливом человеке, деятеле культуры, который внес поистине неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры Бурятии, навсегда сохранится в наших сердцах.Министерство культуры Бурятии, руководители республиканских учреждений культуры и образования, Совет руководителей органов управления культурой муниципальных образований республики, творческие союзы Бурятии выражают глубокое соболезнование родным, близким, коллегам, друзьям, ученикам в связи с кончиной Олега Иосифовича Куницына.Церемония прощания состоится 27 июня, в понедельник, с 14:00 до 15:00 в Малом зале по адресу: Борсоева, 1 а.Фото: minkultrb.ru