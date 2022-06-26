Общество 26.06.2022 в 16:29

Россияне стали менее терпимы к курортным романам

Уже 45 процентов жителей страны настроены по отношению к курортным романам негативно
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Текст: Номер один
Россияне стали менее терпимы к курортным романам
Каждый второй россиянин считает, что супругам лучше проводить отпуск вместе и лишь изредка отдыхать друг от друга. Курортные романы сегодня одобряют реже, чем в 2014 году. При этом тех, кто не имеет ничего против новых отношений в отпуске, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. В опросе портала SuperJobприняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что муж и жена должны проводить отпуск только вместе, твердо убеждены 43% россиян. Каждый второй опрошенный (50%) не столь категоричен: лучше отдыхать вместе, а поодиночке — лишь изредка. Только 5% считают, что супругам лучше проводить отпуск раздельно, но и иногда можно и вместе. Еще 2% уверены в пользе исключительно отдельного отдыха супругов: «Надо отдыхать не только от работы, но и друг от друга».

Возможный результат раздельного отдыха — курортный роман. Его одобряют 19% россиян, тогда как 45% настроены по отношению к курортным романам негативно.

При этом тех, кто не имеет ничего против новых отношений в отпуске, втрое больше среди мужчин (29% против 10% среди женщин), особенно холостых (33%). Кроме того, сторонники исключительно раздельного отдыха одобряют курортные романы втрое чаще, чем те, кто выступает за совместный отпуск супругов (44% против 16% соответственно).

За 8 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования SuperJob, россияне стали придерживаться более строгих взглядов: число сторонников курортных романов снизилось на 9 процентных пунктов.

Фото: unsplash.com
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