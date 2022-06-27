Общество 27.06.2022 в 10:03

В Бурятии продолжают выявлять нарушения в ходе реализации нацпроектов

С начало года их число уже перевалило за пять сотен
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии продолжают выявлять нарушения в ходе реализации нацпроектов
Прокуратура Бурятии продолжает надзор за реализацией в республике мероприятий национальных проектов. Выявляемых нарушений в этой сфере масса.

«За 5 месяцев 2022 года прокурорами выявлено 596 нарушений закона, из них 564 (94%) - при реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Цифровая экономика». Внесено 109 представлений. По актам реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 68 лиц. В суд направлено 218 исков. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 1 уголовное дело, объявлено 2 предостережения», - рассказали в надзорном ведомстве.

В частности, прокурорами пресекались нарушения закона на всех стадиях закупочных процедур, установлены факты неправомерного изменения условий контрактов. Вмешательства потребовали ненадлежащие исполнение контрактов, использование оборудования, приемка невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ.

Так, по постановлению прокурора глава городского поселения «Наушкинское» привлечен к административной ответственности и оштрафован за отсутствие в муниципальном контракте на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Уголок отдыха» надлежащего описания закупки, срока приемки и оплаты работ.

После вмешательства прокуроров Баргузинского и Прибайкальского районов обеспечена надлежащая эксплуатация лесопожарной техники, приобретенной в рамках реализации национального проекта «Экология».

Как заверили в прокуратуре, надзорные мероприятия в сфере нацпроектов будут продолжаться.

Фото: «Номер один»
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