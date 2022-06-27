Реконструкция БАМа и Транссиба идет при строгом соблюдении требований экологической безопасности

Вопросы соблюдения установленных экологических норм и проведения компенсационных мероприятий при реконструкции и строительстве объектов Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Такова тема выездного совещания Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, межфракционной рабочей группы Госдумы «Байкал», представителей Совета Федерации от регионов Прибайкалья, а также руководителей Иркутской области и Бурятии.Участники совещания посетили объекты строительства и реконструкции на участке железной дороги от Нижнеангарска до Северобайкальска на БАМе, осмотрели инфраструктуру станции Андриановская на горно-перевальном участке Транссиба, ознакомились с выполнением планов дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов заявил, что экологическая составляющая проектов и защита окружающей среды – в приоритете работы компании. РЖД ведет жесткий контроль в местах проведения работ, координируя свои действия с профильными министерствами, ведомствами и общественностью.– Станция Андриановская – наглядный пример того, каким образом мы пересмотрели нашу проектную документацию в рамках соблюдения экологических норм в связи с тем, что рядом находится природоохранная зона. В результате мы имеем положительное заключение государственной экспертизы, что объект соответствует всем требованиям природоохранного законодательства РФ», – отметил Анатолий Храмцов.В настоящее время ОАО «РЖД» осуществляет строительно-монтажные работы на 16 объектах, которые входят в центральную экологическую зону Байкала. Работы ведутся в строгом соблюдении требований экологической безопасности и природоохранного законодательства. В рамках производственного экологического контроля на объекты регулярно выезжают передвижные экологические лаборатории РЖД, которые в автоматическом режиме следят за состоянием воздуха, вибрационными изменениями, а также состоянием поверхностных вод и почвенного покрова.Ежегодно на этих объектах проводится более 8 тысяч различных измерений и проб, регулярно выполняются природоохранные и компенсационные мероприятия. Так, в качестве лесовосстановительных мер с 2020 года высадили 103,5 тыс саженцев на площади 42 гектара. Для восполнения рыбных запасов с 2016 года в водоемы выпущено 720 тыс штук мальков рыб.Фото: company.rzd.ru