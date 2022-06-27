Общество 27.06.2022 в 11:18

Жители Бурятии назвали предателями эмигрантов в США

Многие уверены, что скоро новоиспеченным жителям Америки придется вернуться назад
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Текст: Нина Павлова
Жители Бурятии назвали предателями эмигрантов в США
pixabay.com
В популярном бурятском паблике бывшие жители республики рассказали свою историю о том, как они переехали в США на постоянное место жительства. В ответ на, казалось бы, познавательный для некоторых пост, на автора обрушилась критика и оскорбления. Людей, принявших решение эмигрировать, многие назвали предателями.

«Пару лет назад мы с мужем твёрдо решили, что надо уехать за границу. В качестве желаемый страны мы выбрали США. Начали учить английский язык, чтобы сдать тест на знание английского языка и получить международный сертификат. ... Несколько раз мы пытались сдать экзамен – не удавалось. ... И наконец в январе этого года мы успешно сдали тест. После этого мы начали спешно продавать имущество. ... Заранее мы приготовили все документы для себя и детей для путешествия по миру. Наш маршрут начался с поездки Улан-Удэ – Иркутск. Затем мы поехали по маршруту Иркутск – Ош (Киргизия), Ош – Бишкек, Бишкек – Стамбул, Стамбул – Акапулько, Акапулько – Мехико, Мехико –– Тихуана, Тихуана – Нью-Йорк. После пересечения границы Соединенных Штатов Америки нас поместили в изоляторы: мужа в изолятор для мужчин, меня с детьми – в изолятор для женщин. ... В Нью-Йорке моя подруга уже нашла нам съёмную квартиру в Бруклине, туда мы и заселились сразу же по приезду. Хочу сказать, что в США мигрируют очень много россиян, в том числе, наших земляков ...»

- написал анонимный автор.
В ответ на пост пользователи разделились на два лагеря - одни выразили интерес, попросив продолжения истории, и пожелали автору удачи. Другие же резко раскритиковали новоиспеченных американцев.

"Предатели"

"Сожгли все мосты, продали квартиру. А зря. Сейчас такая обстановка в мире, что за свой дом надо держаться"

- написали другие пользователи.
К слову, были и третьи. Они уверены, что в скором времени экс-жители Бурятии будут проситься обратно, но их никто не примет. 

Напомним, мы уже рассказывали истории соотечественников, которые эмигрировали в Америку. Например, предприниматель из Улан-Удэ Алексей Семенов в 43 года решил кардинально изменить свою жизнь, покинув Родину. Вместе с женой и сыном он нелегально пересек границу, сутки отсидел в тюрьме и попросил в США политического убежища.
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