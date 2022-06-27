Жители Бурятии назвали предателями эмигрантов в США

«Пару лет назад мы с мужем твёрдо решили, что надо уехать за границу. В качестве желаемый страны мы выбрали США. Начали учить английский язык, чтобы сдать тест на знание английского языка и получить международный сертификат. ... Несколько раз мы пытались сдать экзамен – не удавалось. ... И наконец в январе этого года мы успешно сдали тест. После этого мы начали спешно продавать имущество. ... Заранее мы приготовили все документы для себя и детей для путешествия по миру. Наш маршрут начался с поездки Улан-Удэ – Иркутск. Затем мы поехали по маршруту Иркутск – Ош (Киргизия), Ош – Бишкек, Бишкек – Стамбул, Стамбул – Акапулько, Акапулько – Мехико, Мехико –– Тихуана, Тихуана – Нью-Йорк. После пересечения границы Соединенных Штатов Америки нас поместили в изоляторы: мужа в изолятор для мужчин, меня с детьми – в изолятор для женщин. ... В Нью-Йорке моя подруга уже нашла нам съёмную квартиру в Бруклине, туда мы и заселились сразу же по приезду. Хочу сказать, что в США мигрируют очень много россиян, в том числе, наших земляков ...»

- написал анонимный автор.