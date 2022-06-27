Улан-Удэ станет столицей народных мастеров-ремесленников

«В Закаменском районе работают по серебру. В Селенгинском районе немало мастеров по шерсти, войлоку, коже. В Тарбагатайском - ткачество. В Баунтовском развивается эвенкийское искусство. В Курумканском, Окинском работают с нефритом... В республике активно развивается кузнечное дело» - приводит примеры министр.

В Улан-Удэ пройдет уникальный межрегиональный съезд мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства. Приедут мастера Бурятии, соседних регионов, Амурской области, Хабаровского края, Якутии. Ожидается участие порядка 150 мастеров. Они познакомятся друг с другом, наладят связи, покажут свои работы. Мероприятие финансируется, в т. ч. за счет гранта Российского фонда культуры.Важный момент съезда - мастер-классы, а также лекции мастеров, которые добились большого успеха в народных ремеслах. Например, будет интересная лекция гончара из Алтайского края, который очень талантлив, известен и финансово успешен.По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, в республике насчитывается 354 мастера. Из них 23 занимаются обработкой металлов, 76 работают с деревом, более 100 работают с мягкими материалами.Образцом народных промыслов можно назвать большой тканый гобелен, выполняющий роль занавеса в Бурдраме.В республике мастера делают керамические изделия (посуду), шьют национальную одежду, изготавливают традиционные сундуки, бурятские народные музыкальные инструменты, даже занимаются резьбой по кости и т. д.. Сейчас уровень дошел до того, что некоторые мастера Бурятии начинают оформлять авторские права на свои разработки, свои товары, изделия, чтобы никто не смел копировать их идеи.Межрегиональный съезд называется "Содружество дарханов". Театрализованное открытие состоится 1 июля (пятница) в 12 часов на площади перед Бурдрамой. В 13 часов стартует научно-практическая конференция в Бурдраме, после которой участники начнут работать по тематическим секциям, откроются мастер-классы, встречи с приглашенными.Работа продолжится 2 июля, в субботу. А после обеда, с 16 часов, заработает выставка изделий народных мастеров "Уран Дархан". Пройдет также творческая встреча с членом Союза художников России и международной Ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Анжеликой Алсаткиной, художником-дизайнером "Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов". Будет и мастер-класс, посвященный изделиям из кожи, конского волоса, войлока. Место проведения - Художественный музей им. Ц. Сампилова.В заключительный день 3 июля на пл. Революции 1905 г. развернется выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и мастер-классы по их различным направлениям, жанрамВажность съезда обусловлена еще и тем, что среди мероприятий в честь 100-летия образования республики, которое будет широко отмечено в будущем году, намечена Гранд-выставка "Уран Дархан". Покажут лучшие изделия из сферы народных промыслов многонациональной Бурятии.