Минстрой Бурятии подверг жесткой критике темпы работ на сетях водоснабжения в Улан-Удэ

Месяц назад в поселке Верхняя Березовка приступили к строительству сетей водоснабжения. Однако на объекте уже серьезные отставания от графика производства работ. На площадке побывал заместитель министра строительства Бурятии Евгений Поляков, после чего принял ряд мер, сообщила пресс-служба ведомства.В этом году в столице Бурятии стартовал масштабный проект по строительству сетей водоснабжения в поселке Верхняя Березовка. По контракту завершить все работы подрядная организация должна до 1 декабря 2022 года. Но многое из того, что уже должно было быть реализовано, на текущий момент так и не сделано. Еще одна проблема - отсутствие необходимого количества рабочих. Причиной всему стало то, что генеральный подрядчик «Тесла» находится в другом городе и не контролирует работу субподрядной организации. По итогу выезда заместитель министра провел рабочее совещание с представителями государственного заказчика.«На текущую дату отставание от графика - месяц. Исходя из проекта, рабочие в день должны прокладывать не менее 60 метров трубы. При этом, на сегодняшний день трубы еще не начинали прокладывать. На повысительной насосной станции никакого движения нет. Со стороны заказчика работы также заброшены. Необходимые проектные решения заказчиком до подрядчика не доведены. Что вы сделали для того, чтобы на объекте отрабатывал представитель генподрядчика? Вы абсолютно не контролируете процесс», - говорит заместитель министра строительства Бурятии Евгений Поляков.Он также дал ряд поручений руководству МУ «Улан-удэстройзаказчик».«Организация работы на объекте - это задача государственного заказчика. Поэтому первое, что вы должны сделать – это вызвать на объект представителя генподрядной организации. Пусть отрабатывает здесь до тех пор, пока объект не будет сдан. До конца следующей недели нарастить темпы, увеличить количество рабочих, техники. Сейчас лето, световой день длинный, войти в график реально. Кроме этого, вы должны будете два раза в неделю докладывать ситуацию на объекте. Мы также будем каждую неделю выезжать на строительную площадку. Объект очень важный для республики, поэтому минстрой берет на контроль ситуацию на нем», - заключил Евгений Поляков.Напомним, что строительство сетей водоснабжения в поселке Верхняя Березовка стало возможным благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». По информации администрации Улан-Удэ качественной питьевой водой планируется обеспечить 7218 жителей поселка. Сети водоснабжения будут построены от улицы Николая Петрова до улицы Миланская с точкой подключения к водопроводному колодцу в районе кафе «Ина». На строительство выделено более 172 миллионов рублей из федерального бюджета.Фото: pixabay.com