Общество 27.06.2022 в 12:26
Жители Бурятии дадут оценку работе полиции
Масштабный опрос о деятельности правоохранителей проведут в третьем квартале
Текст: Константин Воронов
В третьем квартале этого года в Бурятии проведут изучение общественного мнения о работе полиции.
«Опросом будут охвачены жители всех муниципальных районов и городских округов республики. Более шести тысяч человек в возрасте от 18 лет анонимно ответят на несколько вопросов, касающихся доверия к полиции, уровня защищенности и оценки деятельности полиции», - рассказали в республиканском МВД.
Опрос общественного мнения проведет рабочая группа, куда вошли сотрудники аппарата регионального МВД. Также к исследованию привлекут членов общественных советов при территориальных органах, общественные объединения и организации.
Результаты опроса будут опубликованы на сайте МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»
«Опросом будут охвачены жители всех муниципальных районов и городских округов республики. Более шести тысяч человек в возрасте от 18 лет анонимно ответят на несколько вопросов, касающихся доверия к полиции, уровня защищенности и оценки деятельности полиции», - рассказали в республиканском МВД.
Опрос общественного мнения проведет рабочая группа, куда вошли сотрудники аппарата регионального МВД. Также к исследованию привлекут членов общественных советов при территориальных органах, общественные объединения и организации.
Результаты опроса будут опубликованы на сайте МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»