Жители Бурятии дадут оценку работе полиции

В третьем квартале этого года в Бурятии проведут изучение общественного мнения о работе полиции.«Опросом будут охвачены жители всех муниципальных районов и городских округов республики. Более шести тысяч человек в возрасте от 18 лет анонимно ответят на несколько вопросов, касающихся доверия к полиции, уровня защищенности и оценки деятельности полиции», - рассказали в республиканском МВД.Опрос общественного мнения проведет рабочая группа, куда вошли сотрудники аппарата регионального МВД. Также к исследованию привлекут членов общественных советов при территориальных органах, общественные объединения и организации.Результаты опроса будут опубликованы на сайте МВД Бурятии.Фото: «Номер один»