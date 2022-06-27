Общество 27.06.2022 в 12:26

Жители Бурятии дадут оценку работе полиции

Масштабный опрос о деятельности правоохранителей проведут в третьем квартале
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии дадут оценку работе полиции
В третьем квартале этого года в Бурятии проведут изучение общественного мнения о работе полиции.

«Опросом будут охвачены жители всех муниципальных районов и городских округов республики. Более шести тысяч человек в возрасте от 18 лет анонимно ответят на несколько вопросов, касающихся доверия к полиции, уровня защищенности и оценки деятельности полиции», - рассказали в республиканском МВД.

Опрос общественного мнения проведет рабочая группа, куда вошли сотрудники аппарата регионального МВД. Также к исследованию привлекут членов общественных советов при территориальных органах, общественные объединения и организации.

Результаты опроса будут опубликованы на сайте МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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