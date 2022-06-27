Общество 27.06.2022 в 12:39

Фонд «Старость в радость» намерен реализовать в Бурятии проект «Неотложка»

Это внедрение системы долговременного ухода за стариками в рамках национального проекта «Демография»
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Фонд «Старость в радость» намерен реализовать в Бурятии проект «Неотложка»
Фонд «Старость в радость» занимается внедрением системы долговременного ухода национального проекта «Демография» по всей России и выступает методологом и экспертом в совместной работе с министерством социальной защиты населения Бурятии и социально ориентированными некоммерческими организациями региона.

В Бурятии побывала представитель фонда Елена Тришина. Итогом её поездки  стало заключение партнерского соглашения, в том числе и с негосударственными организациями, предоставляющими социальные услуги пожилым гражданам, о реализации в Бурятии федерального проекта фонда «Старость в радость» под названием «Неотложка», сообщили в минсоцзащиты республики.

«Тем гражданам, которые нуждаются в помощи, соцработники принесут продуктовые наборы домой, несколько раз в неделю готовое горячее питание. Дрова привезут тем, кому они необходимы, но не хватает средств на их приобретение. Помощь будет оказана более 300 пожилым гражданам, находящимся на соцобслуживании на дому, - говорит руководитель автономной некоммерческой организации социальной помощи и социального обслуживания населения «Аэлита» Арюна Мылзенова. – Мы уже дважды становились грантополучателями по своему проекту «Долговременный уход: практика добра и заботы». Нам эта тема близка и знакома. Рады совместному сотрудничеству, которое дает нам возможность развиваться и достигать своих целей. Нам предстоит большая работа, направленная на благо жителей республики».

Проект «Неотложка», по словам самой Елены Тришиной - это оказание адресной помощи малоимущим и одиноким гражданам пенсионного возраста либо инвалидам.

«Заключается он в том, что фонд финансирует приобретение дров или топлива, которое используется в том регионе, где мы реализуем проект. Второе направление - это обеспечение нуждающихся пенсионеров продуктовыми наборами. Этот вид помощи оказывается ежеквартально, ориентировочная сумма продуктового набора - 5 тысяч рублей. Третье направление – лечение пролежней для тех, кто находится не в стационаре, а дома. Лечение одного пролежня обходится примерно в 60 тысяч рублей. Не всем это по карману, поэтому эти затраты берет на себя наш фонд», - подытожила Елена Владимировна.

Фото: Фото: pixabay.com

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