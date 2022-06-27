В Улан-Удэ заработала часть новой большой системы слежения за дорогами

В Улан-Удэ реализовывается второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В его рамках к единой системе слежения и регулирования дорожного трафика подсоединят очередные 40 модернизированных светофоров. Также в Центре управления ИТС установят очередные программные системы.Напомним, в прошлом году столица республики воплотила первый этап создания ИТС - был организован указанный центр и к системе подсоединили первые 14 модернизированных светофорных объектов, обзавелись нужным программным продуктом.Теперь за дорогами следят новые датчики, установлены детекторы, которые подсчитывают количество машин и даже делят их на группы – легковые и грузовые. В город пришли новые контроллеры. У них есть несколько режимов - утро, день и ночь. Время горения того или иного сигнала светофора корректируется на основании сведений о загруженности дорог.Светофоры в ходе модернизации получают видеокамеры хорошего разрешения.По слова председателя комитета горадминистрации по транспорту Юрия Ткачева, создание ИТС займет несколько лет. Стоимость проекта 780 млн рублей. 300 млн на 2021-2023 годы выделены из федерального бюджета и осваиваются. В 2023 году намечено модернизировать еще 24 светофора и усилить программное обеспечение.В муниципалитете надеются полностью реализовать проект создания ИТС.Пока нет никаких предпосылок, что после 2023 году федерация прекратит финансирование. Средства будут направлены, в т. ч. на оснащение дорог экодатчиками, которые начнут регулярно передавать информацию об экологическом положении. Также на дорогах Улан-Удэ появятся табло, посредством которых участников дорожного движения будут предупреждать об опасных погодных явлениях.Фото: «Номер один»