Общество 27.06.2022 в 12:43

В Улан-Удэ заработала часть новой большой системы слежения за дорогами

В 2022 году к ней подключат уже половину обновленных светофоров с видеокамерами
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ заработала часть новой большой системы слежения за дорогами
В Улан-Удэ реализовывается второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В его рамках к единой системе слежения и регулирования дорожного трафика подсоединят очередные 40 модернизированных светофоров. Также в Центре управления ИТС установят очередные программные системы.

Напомним, в прошлом году столица республики воплотила первый этап создания ИТС - был организован указанный центр и к системе подсоединили первые 14 модернизированных светофорных объектов, обзавелись нужным программным продуктом.

Теперь за дорогами следят новые датчики, установлены детекторы, которые подсчитывают количество машин и даже делят их на группы – легковые и грузовые. В город пришли новые контроллеры. У них есть несколько режимов - утро, день и ночь. Время горения того или иного сигнала светофора корректируется на основании сведений о загруженности дорог.

Светофоры в ходе модернизации получают видеокамеры хорошего разрешения.

По слова председателя комитета горадминистрации по транспорту Юрия Ткачева, создание ИТС займет несколько лет. Стоимость проекта 780 млн рублей. 300 млн на 2021-2023 годы выделены из федерального бюджета и осваиваются. В 2023 году намечено модернизировать еще 24 светофора и усилить программное обеспечение.

В муниципалитете надеются полностью реализовать проект создания ИТС.

Пока нет никаких предпосылок, что после 2023 году федерация прекратит финансирование. Средства будут направлены, в т. ч. на оснащение дорог экодатчиками, которые начнут регулярно передавать информацию об экологическом положении. Также на дорогах Улан-Удэ появятся табло, посредством которых участников дорожного движения будут предупреждать об опасных  погодных явлениях.

Фото: «Номер один»
Теги
дорога движение

Все новости

Два района в Бурятии остались без света
27.06.2022 в 13:21
В Улан-Удэ заработала часть новой большой системы слежения за дорогами
27.06.2022 в 12:43
Фонд «Старость в радость» намерен реализовать в Бурятии проект «Неотложка»
27.06.2022 в 12:39
Жители Бурятии дадут оценку работе полиции
27.06.2022 в 12:26
В Бурятии утонул ребенок
27.06.2022 в 11:48
Минстрой Бурятии подверг жесткой критике темпы работ на сетях водоснабжения в Улан-Удэ
27.06.2022 в 11:45
Виновник крупного ДТП с маршруткой в Бурятии уснул за рулем
27.06.2022 в 11:33
Улан-Удэ станет столицей народных мастеров-ремесленников
27.06.2022 в 11:33
Жители Бурятии назвали предателями эмигрантов в США
27.06.2022 в 11:18
Реконструкция БАМа и Транссиба идет при строгом соблюдении требований экологической безопасности
27.06.2022 в 10:55
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
Фонд «Старость в радость» намерен реализовать в Бурятии проект «Неотложка»
Это внедрение системы долговременного ухода за стариками в рамках национального проекта «Демография»
27.06.2022 в 12:39
Жители Бурятии дадут оценку работе полиции
Масштабный опрос о деятельности правоохранителей проведут в третьем квартале
27.06.2022 в 12:26
Минстрой Бурятии подверг жесткой критике темпы работ на сетях водоснабжения в Улан-Удэ
Отставание от графика – месяц, иногородний генподрядчик не контролирует работу субподрядчика
27.06.2022 в 11:45
Виновник крупного ДТП с маршруткой в Бурятии уснул за рулем
Водитель  грузовика «Митсубиси Фусо» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым микроавтобусом «Фиат Дукато»
27.06.2022 в 11:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru