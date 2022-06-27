В Улан-Удэ игривый хаски по кличке Алмаз ищет новую семью

В столице Бурятии волонтеры благотворительного фонда «Собака счастья» ищут семью для мальчика-хаски по кличке Алмаз. Печальная история пса, к сожалению, весьма типична для многих других собак активных пород – животное покупают из-за красивой внешности, но со временем, устают от него.

«Ребят, хотим представить нашего подопечного, который незаслуженно не получил свою порцию внимания! Вот он, наш статный парень: красив, умён, чертовски обаятелен... И никому не нужен. Сколько уже таких историй было, когда «недохозяева» берут питомца из-за внешности, но полностью забывают о потребностях нового члена семьи. Так получилось и с Алмазом. Его нашла наша подписчица ночью на улице и с намордником. Мы долго пытались найти старых хозяев. Зная особенности породы, были уверены, что сбежал. Пока не получили сообщение, что «он старым хозяевам не сильно нужен», - рассказали в фонде «Собака счастья».



От будущих владельцев волонтеры ожидают ответственности и серьезного подхода.

«Сейчас он в наших с вами надежных руках и ищет себе новую семью. Семью, способную учесть все особенности породы! Алмаз - это друг, компаньон. Очень активный друг и компаньон, и люди нужны такие же. Если вы или ваши друзья не прочь походить «по горам, по долам» и вам нужен друг в походах - у нас есть Алмаз!» - обращаются активисты.



«Ребят, если вы давно хотели себе хаски, но ещё не решились взять на себя эту ответственность! У вас есть замечательная возможность стать опекуном Алмаза.Вы можете забирать его с передержки, гулять с ним. Это будет опытом для вас и возможность погулять для Алмаза. Активному Алмазу не хватает внимания и возможности побегать» - пишут в фонде

Вдобавок, волонтеры отмечают – если потенциальные хозяева сомневаются, то есть возможность присмотреться к Алмазу, погулять с ним и побегать вместе.Если вам понравился пес, узнать о нем подробнее вы сможете у волонтеров фонда «Собака счастья» по ссылке.





Фото: благотворительный фонд "Собака счастья"