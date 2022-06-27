Общество 27.06.2022 в 13:53
Жителей Бурятии ужаснуло состояние туалета на Байкале
«Убирайте от экранов детей, беременных и впечатлительных», предупреждает автор видео
Текст: Константин Воронов
В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео общественного туалета на Байкале, который, как утверждает автор, является единственным более-менее нормальным туалетом на протяжении всего берега в Горячинске.
«Сохраним Байкал вместе! Спасем Байкал! За чистоту озера! И очередные бла-бла-бла от чиновников, которые нещадно пиарятся на обещаниях спасти самое дорогое. Наш корреспондент устроил прогулку по берегу. Убирайте от экранов детей, беременных и особо впечатлительных. Печеньки с чаем тоже отставьте подальше. На видео - единственный более-менее нормальный туалет на протяжении всего берега, находится он рядом со скальником «Черепаха», можете посмотреть сами. Судя по всему, это все в рамках развития туризма на священном озере. Эдакий аттракцион, дабы щекотнуть свои нервишки. Но кроме шуток, это просто позорище», - пишет автор поста.
Увиденные кадры возмутили жителей Бурятии.
«По всем каналам показывали, что будут кардинально решать проблему туалетов. В итоге получается опять пшик». «Капец засрандия. И это все люди. А потом вот это все в Байкал идёт. Понаставили турбаз всяких разных, цены вдвое дерут, а сортир нормально сделать не могут». «Такое ощущение как будто весь пвз-вский, шишковский, пентагоновский, кирзаводской и машзаводской менталитет перевезли жить на Байкал. Но и чиновники тоже чушки, раз не могут даже инфраструктуру нормальную построить в прибрежных байкальских зонах». «Сказали же, что будете строить новые туалеты по всему региону, так начинайте их строить». «Это наше воспитание, всегда было страшно заходить в туалет на улице. Так что же сейчас должно измениться, все сразу станут культурными и будет полный порядок. Честно сказать, бардак в голове у людей, как будто сюда больше не приедут и не вернуться, после нас хоть потоп», - пишут возмущенные комментаторы.
Напомним, в марте этого года власти республики обещали кардинально решить «туалетную» проблему. Как заявил тогда зампред правительства республики Иван Альхеев, на благоустройство популярных туристических мест из республиканского бюджета выделили 40 млн рублей, которые, в том числе, должны пойти на строительство туалетов.
- У нас на всех туристических направлениях с туалетами полнейшая проблема. Ни в местах массового отдыха, ни по трассам нормальных туалетов нет. Есть хорошие туалеты в придорожных кафе, но сложилась такая негативная тенденция, когда кафе замыкают туалеты. Если ничего не купили, ключ не получите, ходите куда угодно, - говорил на мартовском совещании другой зампред Вячеслав Цыбикжапов.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
«Сохраним Байкал вместе! Спасем Байкал! За чистоту озера! И очередные бла-бла-бла от чиновников, которые нещадно пиарятся на обещаниях спасти самое дорогое. Наш корреспондент устроил прогулку по берегу. Убирайте от экранов детей, беременных и особо впечатлительных. Печеньки с чаем тоже отставьте подальше. На видео - единственный более-менее нормальный туалет на протяжении всего берега, находится он рядом со скальником «Черепаха», можете посмотреть сами. Судя по всему, это все в рамках развития туризма на священном озере. Эдакий аттракцион, дабы щекотнуть свои нервишки. Но кроме шуток, это просто позорище», - пишет автор поста.
Увиденные кадры возмутили жителей Бурятии.
«По всем каналам показывали, что будут кардинально решать проблему туалетов. В итоге получается опять пшик». «Капец засрандия. И это все люди. А потом вот это все в Байкал идёт. Понаставили турбаз всяких разных, цены вдвое дерут, а сортир нормально сделать не могут». «Такое ощущение как будто весь пвз-вский, шишковский, пентагоновский, кирзаводской и машзаводской менталитет перевезли жить на Байкал. Но и чиновники тоже чушки, раз не могут даже инфраструктуру нормальную построить в прибрежных байкальских зонах». «Сказали же, что будете строить новые туалеты по всему региону, так начинайте их строить». «Это наше воспитание, всегда было страшно заходить в туалет на улице. Так что же сейчас должно измениться, все сразу станут культурными и будет полный порядок. Честно сказать, бардак в голове у людей, как будто сюда больше не приедут и не вернуться, после нас хоть потоп», - пишут возмущенные комментаторы.
Напомним, в марте этого года власти республики обещали кардинально решить «туалетную» проблему. Как заявил тогда зампред правительства республики Иван Альхеев, на благоустройство популярных туристических мест из республиканского бюджета выделили 40 млн рублей, которые, в том числе, должны пойти на строительство туалетов.
- У нас на всех туристических направлениях с туалетами полнейшая проблема. Ни в местах массового отдыха, ни по трассам нормальных туалетов нет. Есть хорошие туалеты в придорожных кафе, но сложилась такая негативная тенденция, когда кафе замыкают туалеты. Если ничего не купили, ключ не получите, ходите куда угодно, - говорил на мартовском совещании другой зампред Вячеслав Цыбикжапов.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
Тегитуалет