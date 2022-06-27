Общество 27.06.2022 в 14:09

Улан-Удэ охвачен массовыми поджогами тополиного пуха

Сложнее всего дела обстоят в Советском районе
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Текст: Петр Санжиев
Улан-Удэ охвачен массовыми поджогами тополиного пуха
С 14 июня в Улан-Удэ зарегистрировано 108 возгораний пуха. 31 произошло в Октябрьском районе, 29 в Железнодорожном и 48 в Советском. Это на 50 процентов больше, чем год назад.

Горящий пух создает угрозу больших пожаров. Так, на улице Целинной огонь реально угрожал трем домам.

В связи с этим, спасатели призывают горожан не сжигать пух, мусор, жестче следить за детьми, не допускать их баловства с огнем.

Недавно по всей России заметно увеличили штрафы, которые налагаются на провинившихся. По городу уже выписано 33 штрафов по новому возросшему размеру.
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с 22 по 28 июня

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