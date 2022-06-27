Улан-Удэ охвачен массовыми поджогами тополиного пуха

С 14 июня в Улан-Удэ зарегистрировано 108 возгораний пуха. 31 произошло в Октябрьском районе, 29 в Железнодорожном и 48 в Советском. Это на 50 процентов больше, чем год назад.Горящий пух создает угрозу больших пожаров. Так, на улице Целинной огонь реально угрожал трем домам.В связи с этим, спасатели призывают горожан не сжигать пух, мусор, жестче следить за детьми, не допускать их баловства с огнем.Недавно по всей России заметно увеличили штрафы, которые налагаются на провинившихся. По городу уже выписано 33 штрафов по новому возросшему размеру.