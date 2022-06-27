Общество 27.06.2022 в 14:09
Улан-Удэ охвачен массовыми поджогами тополиного пуха
Сложнее всего дела обстоят в Советском районе
Текст: Петр Санжиев
С 14 июня в Улан-Удэ зарегистрировано 108 возгораний пуха. 31 произошло в Октябрьском районе, 29 в Железнодорожном и 48 в Советском. Это на 50 процентов больше, чем год назад.
Горящий пух создает угрозу больших пожаров. Так, на улице Целинной огонь реально угрожал трем домам.
В связи с этим, спасатели призывают горожан не сжигать пух, мусор, жестче следить за детьми, не допускать их баловства с огнем.
Недавно по всей России заметно увеличили штрафы, которые налагаются на провинившихся. По городу уже выписано 33 штрафов по новому возросшему размеру.
Горящий пух создает угрозу больших пожаров. Так, на улице Целинной огонь реально угрожал трем домам.
В связи с этим, спасатели призывают горожан не сжигать пух, мусор, жестче следить за детьми, не допускать их баловства с огнем.
Недавно по всей России заметно увеличили штрафы, которые налагаются на провинившихся. По городу уже выписано 33 штрафов по новому возросшему размеру.
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