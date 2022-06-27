На трассе «Байкал» произошел новый обвал

«Работы по устранению последствий схода продолжаются. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации. В работах задействовано 9 самосвалов, 1 экскаватор, 1 погрузчик, 12 дорожных рабочих. Ориентировочный срок устранения последствий – 30 июня. В случае повторных сходов срок может быть продлен», - рассказали в «Южном Байкале».









На трассе «Байкал» вблизи Байкальска дорожники продолжают ликвидировать последствия обвала горных пород. На сегодня силами подрядных организаций вывезено более 11,5 тысяч кубометров скального грунта. Между тем, как сообщает Упрдор «Южный Байкал», за выходные произошел еще один обвал горных масс в объеме более тысячи кубометров.В ведомстве также обратили внимание водителей на возможность схода мелких камней на проезжую часть. Сейчас для безопасного проезда на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, по оси проезжей части установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари. Движение на участке трассы осуществляется в реверсивном режиме.Напомним, первый обвал на 156-м км федеральной трассы «Байкал» случился еще 16 июня. Подрядные организации сразу приступили к расчистке дороге, однако из-за дождей произошло еще несколько обвалов горных масс.Фото: «Южный Байкал», видео: «Номер один»