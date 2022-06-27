Полицейские Бурятии задержали омулевого браконьера с поличным

В Северо-Байкальском районе Бурятии в результате рейда в рамках операции «Путина» полицейские совместно с сотрудниками рыбоохраны с поличным задержали подозреваемого в незаконном вылове омуля. Тридацтилетний житель поселка Нижнеангарск в нарушение действующего в республике запрета ночью ловил байкальского эндемика.Как сообщили в республиканском МВД, правоохранители заметили злоумышленника, когда он на резиновой лодке неподалеку от берега Байкала снимал сети с уловом.У мужчины изъяты 64 «хвоста» омуля, один налим общим весом 17 кг, а также рыболовные сети и лодка. Ущерб оценивается на сумму около 234 тысяч рублей.Подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и повторное в течение года вождение транспортного средства в нетрезвом виде.Возбуждено уголовное дело.Фото: МВД по Бурятии