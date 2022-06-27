Ветераны боевых действий из Бурятии отправились на спецоперацию на Украину

Еще один отряд добровольцев из числа ветеранов Бурятского республиканского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» направился для участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства республики.Поддержать земляков-военнослужащих они считают своим долгом. В эти выходные перед отъездом они встретились с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.В ходе встречи они обсудили ситуацию на Донбассе, частные вопросы и поговорили о том, как служат наши земляки из Бурятии. Алексей Цыденов пожелал добровольцам успехов и отметил, что со стороны правительства Бурятии будет оказана всесторонняя поддержка.Ранее из состава организации, а также через «Боевое братство» добровольцами уехало более ста человек. Все они опытные военные, участвовавшие не раз в боевых действиях в разное время.На вопрос, что побудило их добровольно пойти участвовать в спецоперации, они единогласно отвечают, что идут отстаивать интересы своей Родины, защитить мирное население и помочь нашим ребятам.«Каждый воин воюет за трех матерей: за Родину-мать, за мать, которая родила, и за мать своих детей. За них мы и воюем. В своем решении я не сомневался, потому что там все мои друзья и боевые товарищи, некоторые сейчас там работают, некоторых уже не стало. Семья не сразу, но примирилась и отпустила меня, потому что они понимают, что я не могу просто так сидеть и смотреть на это. Мне 46 лет, у меня уже есть внуки, но нужно помочь на передовой, потому что там людей не хватает, я знаю, что там происходит. Мой сын съездил, он исполнял свой долг и сейчас вернулся. Ему исполнилось 25 лет, он на передовой отмечал свой день рождения. Говорит, что устали, тяжело им там было. А больше кому работать? Я еду на смену своего сына. Сначала по возрасту не пускали, сейчас можно до 49 лет. Четыре-пять месяцев мы готовились, чтобы быть в боевой форме. Мы, получается, вторая группа, которая поедет. Едем на смену нашим, потому что им тоже надо отдохнуть», - рассказал доброволец «Боевого братства».«Я иду туда, потому что считаю, что не справедливо, когда убивают женщин, детей и стариков, произошло насильственное свержение законной власти, высока коррупционная составляющая. Восемь лет об этом все молчали, и, когда дали достойный ответ, все почему-то решили, что Россия напала. Я не считаю, что Россия напала, мы не нападали. На всем протяжении истории Россия вела только оборонительные войны, но никак не наступательные», - сказал доброволец «Боевого братства» с позывным «Север».«Люди нуждаются в нашей помощи, мы идем отстаивать интересы России. Наш опыт и знания необходимы там. Победа будет за нами», - рассказал еще один доброволец «Боевого братства».Под лозунгом «Победа будет за нами, «Боевое братство Бурятии», Спецназ «Байкал» - сила!» добровольцы отправились в путь.Фото: egov-buryatia.ru