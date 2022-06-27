Общество 27.06.2022 в 15:43

Ветераны боевых действий из Бурятии отправились на спецоперацию на Украину

Ранее добровольцами из республики туда уехали более ста человек; все они - опытные военные
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Текст: Номер один
Ветераны боевых действий из Бурятии отправились на спецоперацию на Украину
Еще один отряд добровольцев из числа ветеранов Бурятского республиканского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» направился для участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Поддержать земляков-военнослужащих они считают своим долгом. В эти выходные перед отъездом они встретились с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

В ходе встречи они обсудили ситуацию на Донбассе, частные вопросы и поговорили о том, как служат наши земляки из Бурятии.  Алексей Цыденов пожелал добровольцам успехов и отметил, что со стороны правительства Бурятии будет оказана всесторонняя поддержка.

Ранее из состава организации, а также через «Боевое братство» добровольцами уехало более ста человек. Все они опытные военные, участвовавшие не раз в боевых действиях в разное время.

На вопрос, что побудило их добровольно пойти участвовать в спецоперации, они единогласно отвечают, что идут отстаивать интересы своей Родины, защитить мирное население и помочь нашим ребятам.

«Каждый воин воюет за трех матерей: за Родину-мать, за мать, которая родила, и за мать своих детей. За них мы и воюем. В своем решении я не сомневался, потому что там все мои друзья и боевые товарищи, некоторые сейчас там работают, некоторых уже не стало. Семья не сразу, но примирилась и отпустила меня, потому что они понимают, что я не могу просто так сидеть и смотреть на это. Мне 46 лет, у меня уже есть внуки, но нужно помочь на передовой, потому что там людей не хватает, я знаю, что там происходит. Мой сын съездил, он исполнял свой долг и сейчас вернулся. Ему исполнилось 25 лет, он на передовой отмечал свой день рождения. Говорит, что устали, тяжело им там было. А больше кому работать? Я еду на смену своего сына. Сначала по возрасту не пускали, сейчас можно до 49 лет. Четыре-пять месяцев мы готовились, чтобы быть в боевой форме. Мы, получается, вторая группа, которая поедет. Едем на смену нашим, потому что им тоже надо отдохнуть», - рассказал доброволец «Боевого братства».

«Я иду туда, потому что считаю, что не справедливо, когда убивают женщин, детей и стариков, произошло насильственное свержение законной власти, высока коррупционная составляющая. Восемь лет об этом все молчали, и, когда дали достойный ответ, все почему-то решили, что Россия напала. Я не считаю, что Россия напала, мы не нападали. На всем протяжении истории Россия вела только оборонительные войны, но никак не наступательные», - сказал доброволец «Боевого братства» с позывным «Север».

«Люди нуждаются в нашей помощи, мы идем отстаивать интересы России. Наш опыт и знания необходимы там. Победа будет за нами», - рассказал еще один доброволец «Боевого братства».

Под лозунгом «Победа будет за нами, «Боевое братство Бурятии», Спецназ «Байкал» - сила!» добровольцы отправились в путь.

Фото: egov-buryatia.ru
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