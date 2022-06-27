Общество 27.06.2022 в 16:23
Вакцинация против COVID-19
Что нужно знать?
Текст: Нина Павлова
Кому проводится вакцинация?
Всем гражданам РФ.
Дети от 12 до 17 лет (включительно). Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления от одного из родителей (или иного законного представителя).
Вакцинация и повторная вакцинация против (COVID-19) проводится любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.
Когда нужно вакцинироваться?
- через 6 месяцев после предыдущей вакцинации;
- после перенесенного заболевания в связи с постепенным угасанием иммунного ответа, через 6 месяцев после выздоровления (от даты выздоровления) для формирования стойкого иммунного ответа.
Однократно вакцинируют против новой коронавирусной инфекции взрослого населения при необходимости I компонентом лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), что соответствует вакцинации препаратом «Спутник Лайт».
Вакцинацию взрослого населения против новой коронавирусной инфекции возможно проводить II компонентом (бустирование) лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» после вакцинации препаратом «Спутник Лайт».
Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции категории населения старше 60 лет, ранее не прошедшим иммунизацию от COVID-19, и не болевшим COVID-19, иммунокомпрометированным лицам независимо от возраста, проводят двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак».
В настоящее время вакцина «Спутник-лайт» в поликлиниках города отсутствует, в связи с чем, рекомендуем проходить однократную вакцинацию и повторную вакцинацию I компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).
Всем гражданам РФ.
Дети от 12 до 17 лет (включительно). Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления от одного из родителей (или иного законного представителя).
Вакцинация и повторная вакцинация против (COVID-19) проводится любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.
Когда нужно вакцинироваться?
- через 6 месяцев после предыдущей вакцинации;
- после перенесенного заболевания в связи с постепенным угасанием иммунного ответа, через 6 месяцев после выздоровления (от даты выздоровления) для формирования стойкого иммунного ответа.
Однократно вакцинируют против новой коронавирусной инфекции взрослого населения при необходимости I компонентом лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), что соответствует вакцинации препаратом «Спутник Лайт».
Вакцинацию взрослого населения против новой коронавирусной инфекции возможно проводить II компонентом (бустирование) лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» после вакцинации препаратом «Спутник Лайт».
Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции категории населения старше 60 лет, ранее не прошедшим иммунизацию от COVID-19, и не болевшим COVID-19, иммунокомпрометированным лицам независимо от возраста, проводят двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак».
В настоящее время вакцина «Спутник-лайт» в поликлиниках города отсутствует, в связи с чем, рекомендуем проходить однократную вакцинацию и повторную вакцинацию I компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).
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