Всем гражданам РФ.Дети от 12 до 17 лет (включительно). Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления от одного из родителей (или иного законного представителя).Вакцинация и повторная вакцинация против (COVID-19) проводится любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.- через 6 месяцев после предыдущей вакцинации;- после перенесенного заболевания в связи с постепенным угасанием иммунного ответа, через 6 месяцев после выздоровления (от даты выздоровления) для формирования стойкого иммунного ответа.Однократно вакцинируют против новой коронавирусной инфекции взрослого населения при необходимости I компонентом лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), что соответствует вакцинации препаратом «Спутник Лайт».Вакцинацию взрослого населения против новой коронавирусной инфекции возможно проводить II компонентом (бустирование) лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» после вакцинации препаратом «Спутник Лайт».Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции категории населения старше 60 лет, ранее не прошедшим иммунизацию от COVID-19, и не болевшим COVID-19, иммунокомпрометированным лицам независимо от возраста, проводят двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак».В настоящее время вакцина «Спутник-лайт» в поликлиниках города отсутствует, в связи с чем, рекомендуем проходить однократную вакцинацию и повторную вакцинацию I компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).