Общество 27.06.2022 в 16:30

Монголия хочет экспортировать мясо во Францию

А также - готова к сотрудничеству с Парижем по разработке модели образцового интенсивного животноводства
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Текст: Номер один
Монголия хочет экспортировать мясо во Францию
Монголия заинтересована в экспорте мясной продукции традиционного пастбищного животноводства на европейский рынок. Об этом заявил
Загджавын Мэндсайхан, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.  Он принял посла Франции в Монголии Себастьяна Суруна и делегацию представителей Национальной ассоциации скотоводов и овцеводов Франции, сельскохозяйственных предприятий, инвесторов и СМИ, сообщает МОНЦАМЭ.

«Сегодняшняя встреча совпала с принятием парламентом национального движения «Продовольственное обеспечение и безопасность», инициированного президентом Монголии, и программы его реализации. В настоящее время по всей стране развернуто движение, направленное на удовлетворение внутреннего спроса на 19 видов животноводческой и сельскохозяйственной продукции в течение следующих пяти лет, а в будущем Монголия хочет стать страной-экспортером. Для реализации программы потребуется 100 000 голов коров мясного и молочного направления. Мы также открыты для сотрудничества с французской стороной по разработке модели образцового интенсивного животноводства в сельскохозяйственном регионе», - сказал министр.

Посол Себастьян Сурун, в свою очередь, проинформировал о крупнейшей международной выставке животноводства в Европе, которая пройдет во Франции в октябре и, передал приглашение министру сельского хозяйства З.Мэндсайхану посетить ее. А также - призвал Монголию принять участие в этой выставке широким составом в целях выведения сотрудничества в области сельского хозяйства на новый уровень. В этой связи стороны договорились обновить и подписать Меморандум о взаимопонимании от 2013 года между двумя странами в сельскохозяйственном секторе во время предстоящей выставки во Франции.

Ввиду того, что Франция является мировым лидером в области продовольственной безопасности и развития высокопродуктивного животноводства, стороны обменялись мнениями по изучению опыта интенсивного животноводства и сотрудничества в области животноводства. Французская сторона также выразила заинтересованность в изучении опыта кочевого и пастбищного животноводства.

Фото: montsame.mn
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агро животноводство Франция Монголия

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