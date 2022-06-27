Общество 27.06.2022 в 17:19
Бывший заместитель мэра Иркутска возглавил ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
Булат Дугаров работает в дорожной сфере с 2018 года
Текст: Константин Воронов
Приказом Федерального дорожного агентства начальником ФКУ Упрдор «Южный Байкал» назначен Булат Дугаров. Он являлся исполняющим обязанности руководителя ведомства с осени 2021 года, когда прежний начальник «Южного Байкала» Радик Фаразутдинов ушел на повышение.
Булат Дугаров в 1999 году окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «мировая экономика», а затем в 2008 и 2018 годах ‒ Иркутский национальный исследовательский технический университет по специальностям «тепловые электрические станции» и «строительство».
Трудовую деятельность начал в 1997 году с должности консультанта по рекламе. Затем с 2000 года на протяжении 10 лет занимал должности от экономиста до директора в различных организациях, связанных с электроснабжением и электрификацией.
С 2013 по 2015 год - заместитель мэра Иркутска.
В 2016 году был назначен заместителем гендиректора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», в 2017 году стал директором ООО «РесурсТранзит».
С мая 2018 года являлся заместителем начальника ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Фото: Упрдор «Южный Байкал»
Булат Дугаров в 1999 году окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «мировая экономика», а затем в 2008 и 2018 годах ‒ Иркутский национальный исследовательский технический университет по специальностям «тепловые электрические станции» и «строительство».
Трудовую деятельность начал в 1997 году с должности консультанта по рекламе. Затем с 2000 года на протяжении 10 лет занимал должности от экономиста до директора в различных организациях, связанных с электроснабжением и электрификацией.
С 2013 по 2015 год - заместитель мэра Иркутска.
В 2016 году был назначен заместителем гендиректора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», в 2017 году стал директором ООО «РесурсТранзит».
С мая 2018 года являлся заместителем начальника ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
«Трудовые успехи Булата Дугарова неоднократно отмечены наградами, среди которых Почетная грамота мэра Иркутска в 2015 году, благодарственное письмо главы Бурятии в 2019 году, а также благодарность Министра транспорта РФ в 2020 году», - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Напомним, ФКУ Упрдор «Южный Байкал» отвечает за ремонт и содержание федеральных дорог в Бурятии. В сферу деятельности управления входят участок трассы «Байкал» протяженностью 617 км, автодорога А-340 «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией» протяженностью 216 км и автодорога А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией» протяженностью 217 км.
Фото: Упрдор «Южный Байкал»
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