Бывший заместитель мэра Иркутска возглавил ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

«Трудовые успехи Булата Дугарова неоднократно отмечены наградами, среди которых Почетная грамота мэра Иркутска в 2015 году, благодарственное письмо главы Бурятии в 2019 году, а также благодарность Министра транспорта РФ в 2020 году», - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».





Напомним, ФКУ Упрдор «Южный Байкал» отвечает за ремонт и содержание федеральных дорог в Бурятии. В сферу деятельности управления входят участок трассы «Байкал» протяженностью 617 км, автодорога А-340 «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией» протяженностью 216 км и автодорога А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией» протяженностью 217 км.