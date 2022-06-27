Общество 27.06.2022 в 18:14

ВСГУТУ отметил 60-летие

Университетом подготовлено более 70 тысяч специалистов для различных отраслей
A- A+
Текст: Номер один
ВСГУТУ отметил 60-летие
Торжественное собрание, посвященное 60-летнему юбилею Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, состоялось сегодня в Бурятском театре оперы и балета в Ула-Удэ. Поздравить ветеранов, профессорско-преподавательский состав, студентов и абитуриентов ВСГУТУ собралось научное сообщество Бурятии и Монголии.

Государственные награды в честь юбилея вручил заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Шестьдесят лет в буддийской культуре означает полный жизненный цикл – рабджун. Это возраст зрелости. Хочу вам сказать большое спасибо за ваш труд, за ваши достижения. За этот период времени университет полностью показал свой потенциал, показал свою востребованность. И сегодня университет может по праву гордиться тем, что является главной кузницей кадров для нашей промышленности, технологий и инновационной деятельности», - обратился к юбилярам  Вячеслав Цыбикжапов.

Вуз образован в 1962 году на базе технологического и строительного факультетов Бурятского сельскохозяйственного института и получил название Восточно-Сибирский технологический институт. Сейчас ВСГУТУ является многопрофильным учебно-научно-инновационным комплексом.

«Сегодня мы отмечаем юбилей первого университета Бурятии. Ключевой вехой становления и развития вуза стал 1994 год, когда институт был переименован в Восточно-Сибирский государственный технологический университет. Статус первого университета в Бурятии стал важным фактором дифференциации знаний на базе современного, многопрофильного технического образования», - отметил ректор ВСГУТУ, доктор технических наук, профессор Игорь Сизов.

В университете реализуется 110 направлений подготовки, в том числе 16 направлений высшей школы. В университете работают более 500 преподавателей, из которых более 70 являются докторами наук, профессорами и около 400 человек - кандидатами наук, доцентами. За годы своего существования университетом подготовлено более 70 тысяч специалистов для различных отраслей.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
образование вуз юбилей

Все новости

ВСГУТУ отметил 60-летие
27.06.2022 в 18:14
Бывший заместитель мэра Иркутска возглавил ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
27.06.2022 в 17:19
Монголия хочет экспортировать мясо во Францию
27.06.2022 в 16:30
Вакцинация против COVID-19
27.06.2022 в 16:23
Следком Бурятии сообщил подробности гибели 13-летней девочки на озере
27.06.2022 в 16:21
Полиция Бурятии просит помочь найти подозреваемого в угоне
27.06.2022 в 15:59
Ветераны боевых действий из Бурятии отправились на спецоперацию на Украину
27.06.2022 в 15:43
На Украине погиб 21-летний морпех из Улан-Удэ
27.06.2022 в 15:39
В Улан-Удэ спасли мальчиков-братьев, которые едва не утонули
27.06.2022 в 14:47
Полицейские Бурятии задержали омулевого браконьера с поличным
27.06.2022 в 14:40
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
Бывший заместитель мэра Иркутска возглавил ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
Булат Дугаров работает в дорожной сфере с 2018 года
27.06.2022 в 17:19
Монголия хочет экспортировать мясо во Францию
А также - готова к сотрудничеству с Парижем по разработке модели образцового интенсивного животноводства
27.06.2022 в 16:30
Вакцинация против COVID-19
Что нужно знать?
27.06.2022 в 16:23
Ветераны боевых действий из Бурятии отправились на спецоперацию на Украину
Ранее добровольцами из республики туда уехали более ста человек; все они - опытные военные
27.06.2022 в 15:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru