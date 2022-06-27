ВСГУТУ отметил 60-летие

Торжественное собрание, посвященное 60-летнему юбилею Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, состоялось сегодня в Бурятском театре оперы и балета в Ула-Удэ. Поздравить ветеранов, профессорско-преподавательский состав, студентов и абитуриентов ВСГУТУ собралось научное сообщество Бурятии и Монголии.Государственные награды в честь юбилея вручил заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Шестьдесят лет в буддийской культуре означает полный жизненный цикл – рабджун. Это возраст зрелости. Хочу вам сказать большое спасибо за ваш труд, за ваши достижения. За этот период времени университет полностью показал свой потенциал, показал свою востребованность. И сегодня университет может по праву гордиться тем, что является главной кузницей кадров для нашей промышленности, технологий и инновационной деятельности», - обратился к юбилярам Вячеслав Цыбикжапов.Вуз образован в 1962 году на базе технологического и строительного факультетов Бурятского сельскохозяйственного института и получил название Восточно-Сибирский технологический институт. Сейчас ВСГУТУ является многопрофильным учебно-научно-инновационным комплексом.«Сегодня мы отмечаем юбилей первого университета Бурятии. Ключевой вехой становления и развития вуза стал 1994 год, когда институт был переименован в Восточно-Сибирский государственный технологический университет. Статус первого университета в Бурятии стал важным фактором дифференциации знаний на базе современного, многопрофильного технического образования», - отметил ректор ВСГУТУ, доктор технических наук, профессор Игорь Сизов.В университете реализуется 110 направлений подготовки, в том числе 16 направлений высшей школы. В университете работают более 500 преподавателей, из которых более 70 являются докторами наук, профессорами и около 400 человек - кандидатами наук, доцентами. За годы своего существования университетом подготовлено более 70 тысяч специалистов для различных отраслей.Фото: egov-buryatia.ru