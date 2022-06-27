В Бурятии ожидается дикая жара

В Бурятии завтра и 29 июня в большинстве районов республики ожидается сильная жара +35,+38°С. Об этом сообщил сегодня региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра.Государственные инспекторы по маломерным судам призывают жителей и гостей региона обращать внимание на запрещающие знаки и аншлаги у водоемов, не оставлять там детей без присмотра, обязательно проводить с ними беседы о правилах поведения вблизи водоема, недопустимости игр на воде. Не купаться в местах, не предназначенных для купания.Напомним, 26 июня около шести часов вечера при купании в искусственном водоеме близ села Лиственничное в Прибайкальском районе утонула 13-летняя девочка. С начала лета на водных объектах республики это уже пятый трагический случай.В целом сотрудники МЧС рекомендуют избегать воздействия повышенной температуры. Носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигаться не спеша, стараясь чаще находиться в тени. Не употреблять алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. При тепловом поражении следует немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды.Купание допустимо в оборудованных для этого местах отдыха. Особое внимание уделить детям! Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды.Фото: 03.mchs.gov.ru