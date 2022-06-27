Общество 27.06.2022 в 20:39

В Бурятии ожидается дикая жара

Инспекторы ГИМС рекомендуют не оставлять детей одних у водоемов, взрослым – остерегаться тепловых ударов
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В Бурятии ожидается дикая жара
В Бурятии завтра и 29 июня в большинстве районов республики ожидается сильная жара +35,+38°С. Об этом сообщил сегодня региональный главк МЧС со ссылкой  на прогноз Бурятского гидрометцентра.

Государственные инспекторы по маломерным судам призывают жителей и гостей региона обращать внимание на запрещающие знаки и аншлаги  у водоемов, не оставлять там детей без присмотра, обязательно проводить с ними беседы о правилах поведения вблизи водоема, недопустимости игр на воде. Не купаться в местах, не предназначенных для купания.

Напомним, 26 июня около шести часов вечера при купании в искусственном водоеме близ села Лиственничное в Прибайкальском районе утонула 13-летняя девочка. С начала лета на водных объектах республики это уже пятый трагический случай.

В целом сотрудники МЧС рекомендуют избегать воздействия повышенной температуры. Носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигаться не спеша, стараясь чаще находиться в тени. Не употреблять алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. При тепловом поражении следует немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды.

Купание допустимо в оборудованных для этого местах отдыха. Особое внимание уделить детям! Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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