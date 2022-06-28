Общество 28.06.2022 в 08:26
В Бурятии инспектора наказали за незаконную проверку бизнеса
Проверка предприятия прошла без каких-либо оснований
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Еравнинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.
«Установлено, что государственным инспектором проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении рыбопромышленного предприятия. Вопреки федеральному закону оно проведено в отсутствие решения уполномоченного руководителя органа государственного контроля», - сообщили в надзорном ведомстве.
За проведение проверки без основания в отношении инспектора возбудили административное дело. Решением суда он привлечен к ответственности в виде предупреждения.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что государственным инспектором проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении рыбопромышленного предприятия. Вопреки федеральному закону оно проведено в отсутствие решения уполномоченного руководителя органа государственного контроля», - сообщили в надзорном ведомстве.
За проведение проверки без основания в отношении инспектора возбудили административное дело. Решением суда он привлечен к ответственности в виде предупреждения.
Фото: «Номер один»
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