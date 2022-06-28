В Бурятии инспектора наказали за незаконную проверку бизнеса

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Еравнинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.«Установлено, что государственным инспектором проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении рыбопромышленного предприятия. Вопреки федеральному закону оно проведено в отсутствие решения уполномоченного руководителя органа государственного контроля», - сообщили в надзорном ведомстве.За проведение проверки без основания в отношении инспектора возбудили административное дело. Решением суда он привлечен к ответственности в виде предупреждения.Фото: «Номер один»