Общество 28.06.2022 в 08:26

В Бурятии инспектора наказали за незаконную проверку бизнеса

Проверка предприятия прошла без каких-либо оснований
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии инспектора наказали за незаконную проверку бизнеса
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Еравнинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.

«Установлено, что государственным инспектором проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении рыбопромышленного предприятия. Вопреки федеральному закону оно проведено в отсутствие решения уполномоченного руководителя органа государственного контроля», - сообщили в надзорном ведомстве.

За проведение проверки без основания в отношении инспектора возбудили административное дело. Решением суда он привлечен к ответственности в виде предупреждения.

Фото: «Номер один»
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