Общество 28.06.2022 в 09:13
В Бурятии «Дальневосточную ипотеку» расширили на медиков и учителей
Единственное условие для ее получения – работа в регионах ДФО не менее 5 лет
Текст: Константин Воронов
Правительство России расширило программу «Дальневосточная ипотека». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, теперь «Дальневосточная ипотека» будет распространяться и на специалистов медицинских и образовательных организаций, при условии, если они проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет. Что важно – требования по возрасту и семейному положению при оформлении кредита к ним применяться не будут.
Благодаря этой мере несколько тысяч педагогов и медицинских работников смогут улучшить свои жилищные условия.
- У людей должна быть возможность улучшить свои жилищные условия. Это еще один шаг к достижению цели, поставленной президентом: в ближайшие годы в каждом дальневосточном субъекте значительно повысить качество жизни», - отметил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Напомним, что проект, действующий уже более двух лет, доступен для молодых семей, а также участников «Дальневосточного гектара» и региональных программ трудовой мобильности. Им уже воспользовались свыше 40 тысяч граждан Дальнего Востока.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Благодаря этой мере несколько тысяч педагогов и медицинских работников смогут улучшить свои жилищные условия.
- У людей должна быть возможность улучшить свои жилищные условия. Это еще один шаг к достижению цели, поставленной президентом: в ближайшие годы в каждом дальневосточном субъекте значительно повысить качество жизни», - отметил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Напомним, что проект, действующий уже более двух лет, доступен для молодых семей, а также участников «Дальневосточного гектара» и региональных программ трудовой мобильности. Им уже воспользовались свыше 40 тысяч граждан Дальнего Востока.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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