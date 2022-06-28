В Бурятии «Дальневосточную ипотеку» расширили на медиков и учителей

Правительство России расширило программу «Дальневосточная ипотека». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, теперь «Дальневосточная ипотека» будет распространяться и на специалистов медицинских и образовательных организаций, при условии, если они проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет. Что важно – требования по возрасту и семейному положению при оформлении кредита к ним применяться не будут.Благодаря этой мере несколько тысяч педагогов и медицинских работников смогут улучшить свои жилищные условия.- У людей должна быть возможность улучшить свои жилищные условия. Это еще один шаг к достижению цели, поставленной президентом: в ближайшие годы в каждом дальневосточном субъекте значительно повысить качество жизни», - отметил председатель правительства России Михаил Мишустин.Напомним, что проект, действующий уже более двух лет, доступен для молодых семей, а также участников «Дальневосточного гектара» и региональных программ трудовой мобильности. Им уже воспользовались свыше 40 тысяч граждан Дальнего Востока.Фото: пресс-служба правительства Бурятии