«Россети» модернизирует оборудование трех крупных центров питания Бурятии

Компания «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала обновление опорно-стержневой изоляции на подстанциях 220 кВ «Районная», «Таксимо» и «Селендума» в Бурятии. Всего будет установлено 437 новых изоляторов на разъединителях и шинных опорах. Это повысит надежность работы энергообъектов, снабжающих электроэнергией центральные и южные районы республики, в том числе Улан-Удэ, Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль, а также обеспечивающих межгосударственный транзит в Монголию.Как сообщили в пресс-службе МЭС Сибири (филиал «Россети ФСК ЕЭС»), опорно-стержневая изоляция (ОСИ) служит для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках, расположенных на открытых распределительных устройствах подстанций. Климатические условия Сибири – резкие перепады температуры воздуха, снег, дождь, сильные ветра – оказывают вредное воздействие на изоляторы, приводя к ухудшению их изоляционных свойств. Своевременная замена ОСИ обеспечивает надёжную и безаварийную работу основного подстанционного оборудования.Наибольший объем работ будет выполнен на подстанции 220 кВ «Районная», где обновят 260 единиц ОСИ. На подстанциях «Селендума» и «Таксимо» заменят 90 и 87 изоляторов, соответственно.Подстанция 220 кВ «Районная» является самой мощной в регионе (544 МВА), питает столицу республики – Улан-Удэ и близлежащие районы. В числе крупных потребителей – Улан-Удэнский авиационный завод. От работы подстанции 220 кВ «Селендума» (138 МВА) зависит электроснабжение юга Бурятии и центральных районов Монголии. Подстанция 220 кВ «Таксимо» (138 МВА), расположенная в северной части республики, обеспечивает электроэнергией БАМ.Фото: МЭС Сибири