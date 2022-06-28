Общество 28.06.2022 в 10:08
Вычет за лечение
Какой документ нужен для оформления вычета за лечение, и куда за ним обращаться
Текст: Номер один
Для оформления вычета за лечение нужно подтвердить расходы. Для этого понадобится один документ — справка из клиники или лаборатории, где оплачены услуги. Чеки, лицензия, договор об оплате не нужны. За справкой необходимо обратиться в медучреждение, в котором были получены услуги. Если клиник несколько, нужно взять справку из каждой. Оформление справки может занять несколько дней.
Важно знать, что справка выдается только на имя того, кто оплачивал расходы.
При получении документа следует внимательно проверить личные данные, а также наличие кода лечения — 1 или 2. Код означает, какой был вид медобслуживания — обычный (код «1» — до 120 тыс. руб.) или дорогостоящий («2» — без ограничений по сумме). Это влияет на лимит вычета.
Справку нужно приложить к декларации или заявлению на уведомление о праве на вычет.
Важно знать, что справка выдается только на имя того, кто оплачивал расходы.
При получении документа следует внимательно проверить личные данные, а также наличие кода лечения — 1 или 2. Код означает, какой был вид медобслуживания — обычный (код «1» — до 120 тыс. руб.) или дорогостоящий («2» — без ограничений по сумме). Это влияет на лимит вычета.
Справку нужно приложить к декларации или заявлению на уведомление о праве на вычет.
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