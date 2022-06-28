Вычет за лечение

Для оформления вычета за лечение. Для этого понадобится один документ — справка из клиники или лаборатории, где оплачены услуги. Чеки, лицензия, договор об оплате не нужны. За справкой необходимо обратиться в медучреждение, в котором были получены услуги. Если клиник несколько, нужно взять справку из каждой.Важно знать, что справка выдаетсяПри получении документа следует внимательно проверить личные данные, а также наличие кода лечения — 1 или 2. Код означает, какой был вид медобслуживания — обычный (код «1» — до 120 тыс. руб.) или дорогостоящий («2» — без ограничений по сумме). Это влияет на лимит вычета.