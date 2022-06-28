В Бурятии осуждены двое омулевых браконьеров

В Бурятии Северобайкальский городской суд признал двух местных жителей виновными в «незаконном вылове водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 статьи 256 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Суд установил, что в июле 2021 году подсудимые, зная о том, что на вылов байкальского омуля наложен круглогодичный запрет, умышлено, в ночное время, используя запрещенное орудие лова - рыболовную сеть, незаконно добыли 30 экземпляров омуля в районе губы Сеногда озера Байкал. После чего были задержаны сотрудниками транспортной полиции на берегу Байкала.В ходе судебного разбирательства браконьеры виновными себя не признали, выстроив версию о приобретении изъятой у них рыбы у других лиц. Однако, благодаря принципиальной позиции государственного обвинителя Байкальской транспортной прокуратуры, суд признал подсудимых виновными в совершенном преступлении и назначил каждому из них наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Кроме того, суд удовлетворил иск Росрыболовства о возмещении причиненного вреда экологии озера Байкал, обязав подсудимых выплатить в доход государства более 109 тыс рублей.Приговор в законную силу не вступил.Уголовное дело расследовано Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте.Фото: МВД по Бурятии