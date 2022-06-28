Общество 28.06.2022 в 10:19

В Бурятии осуждены двое омулевых браконьеров

Незаконно добытую рыбу они безуспешно пытались выдать за купленную
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии осуждены двое омулевых браконьеров
В Бурятии Северобайкальский городской суд признал двух местных жителей виновными в «незаконном вылове водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 статьи  256 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в июле 2021 году подсудимые, зная о том, что на вылов байкальского омуля наложен круглогодичный запрет, умышлено, в ночное время, используя запрещенное орудие лова - рыболовную сеть, незаконно добыли 30 экземпляров омуля в районе губы Сеногда озера Байкал. После чего были задержаны сотрудниками транспортной полиции на берегу Байкала.

В ходе судебного разбирательства браконьеры виновными себя не признали, выстроив версию о приобретении изъятой у них рыбы у других лиц. Однако, благодаря принципиальной позиции государственного обвинителя Байкальской транспортной прокуратуры, суд признал подсудимых виновными в совершенном преступлении и назначил каждому из них наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил иск Росрыболовства о возмещении причиненного вреда экологии озера Байкал, обязав подсудимых выплатить в доход государства более 109 тыс рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовано Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте.

Фото: МВД по Бурятии
Теги
преступность браконьеры приговор

Все новости

Судимый свердловчанин устроил драку с грабежом в Улан-Удэ
28.06.2022 в 10:46
В Бурятии на защиту лесов от пожаров направят 10 млн рублей
28.06.2022 в 10:26
В Бурятии осуждены двое омулевых браконьеров
28.06.2022 в 10:19
Вычет за лечение
28.06.2022 в 10:08
В Бурятии перевернувшийся грузовик стал причиной лесного пожара
28.06.2022 в 09:56
«Россети» модернизирует оборудование трех крупных центров питания Бурятии
28.06.2022 в 09:42
В Бурятии вальщик леса нарубил лишнего
28.06.2022 в 09:33
В Бурятии «Дальневосточную ипотеку» расширили на медиков и учителей
28.06.2022 в 09:13
В Бурятии инспектора наказали за незаконную проверку бизнеса
28.06.2022 в 08:26
В Бурятии ожидается дикая жара
27.06.2022 в 20:39
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
В Бурятии на защиту лесов от пожаров направят 10 млн рублей
Финансирование потратят на авиамониторинг
28.06.2022 в 10:26
Вычет за лечение
Какой документ нужен для оформления вычета за лечение, и куда за ним обращаться
28.06.2022 в 10:08
«Россети» модернизирует оборудование трех крупных центров питания Бурятии
Это повысит надежность электроснабжения районов республики, Улан-Удэ, БАМа и транзита в Монголию        
28.06.2022 в 09:42
В Бурятии «Дальневосточную ипотеку» расширили на медиков и учителей
Единственное условие для ее получения – работа в регионах ДФО не менее 5 лет
28.06.2022 в 09:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru