Общество 28.06.2022 в 10:26

В Бурятии на защиту лесов от пожаров направят 10 млн рублей

Финансирование потратят на авиамониторинг
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии на защиту лесов от пожаров направят 10 млн рублей
egov-buryatia.ru
По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, из резервного фонда республики выделено дополнительное финансирование на охрану лесов от пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Финансирование в размере 10 млн рублей направят на авиамониторинг лесов в республике. Всего из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров Бурятии в этом году выделено 761,4 млн рублей, 161 млн из них – на авиамониторинг.

В пожароопасный сезон при пятом, чрезвычайно высоком классе пожарной опасности авиапатрулирование необходимо проводить не менее 3 раз в день. Увеличение кратности авиационного мониторинга позволит более оперативно выявлять очаги лесных пожаров и принимать все меры к их ликвидации.

«Мы прошли сложные пожары в мае, июне, но пожароопасный сезон ещё не окончен. В республике чрезвычайно высокий класс пожарной опасности – в некоторых районах прогревает до 37 градусов. В таких условиях необходимо усилить наземное патрулирование, продолжить профилактическую работу. Сейчас не время расслабляться»

- отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 154 лесных пожара на общей площади 4,4 тысяч га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 114 лесных пожаров на общей площади 1,5 тысячи га. Оперативность тушения в первые сутки составляет 90,9 %.
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