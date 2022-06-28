Общество 28.06.2022 в 11:22
Работы по устранению последствий обвала на автотрассе «Байкал» продолжаются
Причиной серии обвалов стали землетрясения и естественное выветривание; обвалы могут повториться
Текст: Номер один
В Иркутской области 27 июня на 156-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» неустойчивые пласты грунта вновь осыпались на проезжую часть. Сошедший объем грунта составил более двух тысяч кубометров. Есть угроза дополнительного схода, сообщила сегодня пресс-служба управления дорог «Южный Байкал».
Работы по устранению последствий обвала сегодня продолжаются. На сегодняшний день силами подрядных организаций вывезено более 12 тыс кубометров. скального грунта. В работах участвуют шесть самосвалов , один экскаватор, один погрузчик, одна дорожная бригада. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации.
Управление дорог «Южный Байкал» обращает внимание водителей, что возможен сход мелких камней на проезжую часть. В целях обеспечения безопасного проезда на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, по оси проезжей части установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари. Движение на этом участке трассы осуществляется в реверсивном режиме.
О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно. Напомним, за минувшие выходные здесь произошел еще один обвал горных масс в объеме более тысячи кубометров.
Причиной обвала горных пород, из-за которого 16 июня была перекрыта федеральная трасса Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области, могли стать землетрясения и естественное выветривание. Об этом заявил журналистам заведующий лабораторией инженерной геологии и геоэкологии Института земной коры Сибирского отделения РАН Артем Рыбченко, сообщает ТАСС.
«И выветривание идет, и вибрационная нагрузка от транспорта, и сейсмические воздействия», - сказал ученый. Он уточнил, что сход горных пород имел характер не оползня, а обвала, то есть это было быстрое обрушение.
«Это характерный процесс для этой территории, потому что там стоят обнаженные горные породы, которые подвержены обветриванию», - пояснил Рыбченко, отметив, что обвалы могут повториться.
Синоптики, в свою очередь, рассказали, что обвал произошел не из-за дождей, как сообщалось ранее. «Сход оползня, произошедшего 16 июня 2022 год на 156-м километре федеральной автомобильной дороги P-258 «Байкал» в районе населенного пункта Солзан Слюдянского района, вызван причинами, не относящимися к природным гидрометеорологическим явлениям. Осадков, способных вызвать селевой поток в Слюдянском районе, не отмечалось, уровни воды на реках Южного Прибайкалья были ниже критических отметок», - говорится в сообщении Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Слюдянский район находится на южном берегу озера Байкал, по его территории проходит горный хребет Хамар-Дабан. Федеральная трасса Р-258 «Байкал» протяженностью около 1,1 тыс км проходит по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, является продолжением на восток федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
В южной части Байкала 8 июня произошло сильное землетрясение, его магнитуда составила 5,2 интенсивность в эпицентре - 8,4 балла. В настоящее время продолжается афтершоковая активность.
Фото: «Южный Байкал»
Работы по устранению последствий обвала сегодня продолжаются. На сегодняшний день силами подрядных организаций вывезено более 12 тыс кубометров. скального грунта. В работах участвуют шесть самосвалов , один экскаватор, один погрузчик, одна дорожная бригада. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации.
Управление дорог «Южный Байкал» обращает внимание водителей, что возможен сход мелких камней на проезжую часть. В целях обеспечения безопасного проезда на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, по оси проезжей части установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари. Движение на этом участке трассы осуществляется в реверсивном режиме.
О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно. Напомним, за минувшие выходные здесь произошел еще один обвал горных масс в объеме более тысячи кубометров.
Причиной обвала горных пород, из-за которого 16 июня была перекрыта федеральная трасса Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области, могли стать землетрясения и естественное выветривание. Об этом заявил журналистам заведующий лабораторией инженерной геологии и геоэкологии Института земной коры Сибирского отделения РАН Артем Рыбченко, сообщает ТАСС.
«И выветривание идет, и вибрационная нагрузка от транспорта, и сейсмические воздействия», - сказал ученый. Он уточнил, что сход горных пород имел характер не оползня, а обвала, то есть это было быстрое обрушение.
«Это характерный процесс для этой территории, потому что там стоят обнаженные горные породы, которые подвержены обветриванию», - пояснил Рыбченко, отметив, что обвалы могут повториться.
Синоптики, в свою очередь, рассказали, что обвал произошел не из-за дождей, как сообщалось ранее. «Сход оползня, произошедшего 16 июня 2022 год на 156-м километре федеральной автомобильной дороги P-258 «Байкал» в районе населенного пункта Солзан Слюдянского района, вызван причинами, не относящимися к природным гидрометеорологическим явлениям. Осадков, способных вызвать селевой поток в Слюдянском районе, не отмечалось, уровни воды на реках Южного Прибайкалья были ниже критических отметок», - говорится в сообщении Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Слюдянский район находится на южном берегу озера Байкал, по его территории проходит горный хребет Хамар-Дабан. Федеральная трасса Р-258 «Байкал» протяженностью около 1,1 тыс км проходит по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, является продолжением на восток федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
В южной части Байкала 8 июня произошло сильное землетрясение, его магнитуда составила 5,2 интенсивность в эпицентре - 8,4 балла. В настоящее время продолжается афтершоковая активность.
Фото: «Южный Байкал»