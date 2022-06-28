В Улан-Удэ пенсионерка лишилась 42 тыс рублей

Пенсионеры столицы Бурятии – святые люди. Это в очередной раз доказала 63-летняя горожанка, которая вчера вечером обратилась в городской отдел полиции, заявив о том, что стала жертвой мошенничества, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Женщина поведала о том, что в одной из популярных социальных сетей ей пришло сообщение от подруги, которая рассказала о возможности получения выплат пенсионерам, якобы, утвержденных вышедшим накануне указом главы государства. Собеседница отметила, что для получения денежных средств необходимы лишь данные банковских карт с лицевой и оборотной стороны.После передачи приятельнице необходимых сведений с двух кредитных карт заявительницы были списаны несколькими суммами почти 42 тысячи рублей.Только после звонка подруге, которая, как выяснилось, даже и не подозревала о произошедшем, женщина поняла, что общалась с мошенниками. Злоумышленники взломали страницу приятельницы и от её имени слали смс-сообщения.Казалось бы, сколько уж было предупреждений: в случае получения в сети Интернет известий о возможных компенсациях либо сообщений от друзей с просьбами о займе средств, нужно перепроверять информацию. Кроме того, компенсации и надбавки, как правило, начисляются автоматически и будут выплачены вместе с пенсией. И совсем простое: никогда и никому не передавайте данные банковских карт (особенно, защитные CVC или CVV-коды на оборотной стороне, открывающие доступ к списанию денег).Однако, наши пенсионеры теперь верят соцсетям также, как прежде газете «Правда».Фото: pixabay.com