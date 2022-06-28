Общество 28.06.2022 в 12:19

В Улан-Удэ пенсионерка лишилась 42 тыс рублей

Она поверила сообщению подруги в соцсети о новых выплатах для пенсионеров

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ пенсионерка лишилась 42 тыс рублей
Пенсионеры столицы Бурятии – святые люди. Это в очередной раз доказала 63-летняя горожанка, которая вчера вечером обратилась в городской отдел полиции, заявив о том, что стала жертвой мошенничества, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Женщина поведала о том, что в одной из популярных социальных сетей ей пришло сообщение от подруги, которая рассказала  о возможности получения выплат пенсионерам, якобы, утвержденных вышедшим накануне указом главы государства. Собеседница отметила, что для получения денежных средств необходимы лишь данные банковских карт с лицевой и оборотной стороны.

После передачи приятельнице необходимых сведений с двух кредитных карт заявительницы были списаны несколькими суммами почти 42 тысячи рублей.

Только после звонка подруге, которая, как выяснилось, даже и не подозревала о произошедшем, женщина поняла, что общалась с мошенниками. Злоумышленники взломали страницу приятельницы и от её имени слали смс-сообщения.

Казалось бы, сколько уж было предупреждений: в случае получения в сети Интернет известий о возможных компенсациях либо сообщений от друзей с просьбами о займе средств, нужно перепроверять информацию.  Кроме того, компенсации и надбавки, как правило, начисляются  автоматически и будут выплачены вместе с пенсией. И совсем простое: никогда и никому не передавайте данные банковских карт (особенно, защитные CVC или CVV-коды на оборотной стороне, открывающие доступ к списанию денег).

Однако, наши пенсионеры теперь верят соцсетям также, как прежде газете «Правда».

Фото: pixabay.com
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преступность мошенники интернет

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