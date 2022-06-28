В центре Улан-Удэ снова выросла конопля

«Что здесь лишнее? Спорим, все сразу узнали ее из тысячи. Кстати, там таких много»

- иронизируют в паблике.



«Скажут, что сорняк, а если бы у людей нашли, то сразу бы штраф»,

- негодует комментатор.



«А если бы нашли в огороде дачника, тут же протокол бы нарисовали»,

- добавляют там же.