Общество 28.06.2022 в 13:08

В центре Улан-Удэ снова выросла конопля

Запрещенное растение второй год вырастает в одном и том же месте на площади Революции
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Текст: Евгения Гармаева
В центре Улан-Удэ снова выросла конопля
В местный популярный паблик «Весь Улан-Удэ» бдительный горожанин прислал видеоролик, снятый в центре города на площади Революции. Уже в который раз жители замечают, что в местной цветочной клумбе то и дело появляется конопля. 

В первый раз сообщение появилось в минувшем 2021 году. В то время на площади Революции вовсю шла реконструкция. Тогда улан-удэнец не поленился и насчитал в ней сразу несколько кустов каннабиса. Во второй раз растение появилось уже в мае 2022 года – все в той же клумбе. 

И сейчас вновь неизвестный автор поделился своей находкой – видеоролик опубликовали в паблике под песню «Ты узнаешь ее» музыкальной группы Корни. 



«Что здесь лишнее? Спорим, все сразу узнали ее из тысячи. Кстати, там таких много»

- иронизируют в паблике.




«Скажут, что сорняк, а если бы у людей нашли, то сразу бы штраф»,

- негодует комментатор.

«А если бы нашли в огороде дачника, тут же протокол бы нарисовали»,

 - добавляют там же.

фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"
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