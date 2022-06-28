Общество 28.06.2022 в 13:08
В центре Улан-Удэ снова выросла конопля
Запрещенное растение второй год вырастает в одном и том же месте на площади Революции
Текст: Евгения Гармаева
В местный популярный паблик «Весь Улан-Удэ» бдительный горожанин прислал видеоролик, снятый в центре города на площади Революции. Уже в который раз жители замечают, что в местной цветочной клумбе то и дело появляется конопля.
В первый раз сообщение появилось в минувшем 2021 году. В то время на площади Революции вовсю шла реконструкция. Тогда улан-удэнец не поленился и насчитал в ней сразу несколько кустов каннабиса. Во второй раз растение появилось уже в мае 2022 года – все в той же клумбе.
И сейчас вновь неизвестный автор поделился своей находкой – видеоролик опубликовали в паблике под песню «Ты узнаешь ее» музыкальной группы Корни.
фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"
В первый раз сообщение появилось в минувшем 2021 году. В то время на площади Революции вовсю шла реконструкция. Тогда улан-удэнец не поленился и насчитал в ней сразу несколько кустов каннабиса. Во второй раз растение появилось уже в мае 2022 года – все в той же клумбе.
И сейчас вновь неизвестный автор поделился своей находкой – видеоролик опубликовали в паблике под песню «Ты узнаешь ее» музыкальной группы Корни.
«Что здесь лишнее? Спорим, все сразу узнали ее из тысячи. Кстати, там таких много»
- иронизируют в паблике.
«Скажут, что сорняк, а если бы у людей нашли, то сразу бы штраф»,
- негодует комментатор.
«А если бы нашли в огороде дачника, тут же протокол бы нарисовали»,- добавляют там же.
фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"
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