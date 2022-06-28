Общество 28.06.2022 в 13:45

В Бурятии в населенный пункт вновь нагрянул медведь

На этот раз косолапого заметили в Себеробайкальске
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в населенный пункт вновь нагрянул медведь

Накануне, 27 июня в 23:00 в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение от директора МП «БайкалВодонакал». В Северобайкальске на территорию водозабора по улице Набережная вышел медведь. Об этом сообщают в местной группе «Северобайкальск-инфо 24/7»

 Как отметили в группе, информация о косолапом госте была передана в охотнадзор ОД МВД «Северобайкальский».

«Осмотр территории результатов не дал, медведь не обнаружен. Будьте бдительны и осторожны»,

- предупреждают жителей в группе.

 Отметим, это уже не первый случай. Несколькими днями ранее, 23 июня, местные жители сфотографировали медведя в поездке. Как рассказали в группе «Прибайкалье-инфо 24/7», дикое животное разгуливало вдоль трассы в сторону села Турка.

 


фото: pixabay.com
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