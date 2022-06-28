В Бурятии на человека приходится чуть более 22 кв метров жилья

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Бурятии, на конец 2021 года составила 22,3 кв метра на человека. В расчете на одного городского жителя приходится 22,4 кв метра площади жилых помещений, сельского жителя – 22,1 кв метра, сообщил Бурятстат.Общая площадь жилищного фонда в республике по состоянию на 31 декабря 2021 года составила без малого 21,9 млн кв метров общей площади, в том числе в городах и поселках городского типа – почти 13 млн (59,4 % общей площади), в сельских населенных пунктах – около 8,9 млн (40,6 % общей площади).На частный жилищный фонд приходится 20,3 млн кв метров или 93,1 % всего жилищного фонда. Доля комплексного благоустроенного жилищного фонда, оборудованного одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, в 2021 году составила 42 %. В городах и поселках городского типа этот показатель составляет 66,4 %, сельских населенных пунктах – 6,4 %.Статведомство не приводит динамику «площади на человека» хотя бы за последние годы, поэтому более 22 квадратов на человека могут показаться вполне приличным показателем. Однако, во-первых, речь идет об общей площади, а не о жилой, к которой относятся только комнаты — спальни, детские, гостиные.Во-вторых, все основные положения о нормах метражей жилплощади содержатся в Жилищном кодексе РФ. Нормы предоставления жилплощади на одного человека — 33 кв м, для двоих — 42 кв м. Если семья состоит из трех человек и более, каждому из них положены минимальные 18 кв м. Регионы и муниципалитеты могут устанавливать свои нормы — но не меньше федеральных.Иными словами, даже до законного «квадратного» счастья Бурятии еще далеко. Ну, а показатели благоустройства и вовсе унылы.Фото: «Номер один»