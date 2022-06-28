Общество 28.06.2022 в 14:14

Игорь Шутенков проверил ход ремонта школы №50

Он стартовал в начале апреля 2022 года
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Текст: Нина Павлова
Игорь Шутенков проверил ход ремонта школы №50
ulan-ude-info.ru
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ход капитального ремонта школы №50, который стартовал в начале апреля 2022 года. Масштабное обновление школы идет по программе модернизации школьных систем образования в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» - это и капитальный ремонт зданий, и их оснащение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



«Все наши ремонты школ и детских садов идут во имя детей, ради их комфорта. 3а три года мы построили 17 детских садов, пять новых школ и пристроев к ним. В этом году совершенно с нуля активно строим еще четыре школы именно здесь, в Октябрьском районе и одну – на границе с Тарбагатайским районом, для тарбагатайских детей, чтобы и им было удобно добираться, и пробок было меньше в городе»

- отметил Игорь Шутенков.



За 57 лет существования школы такой масштабный ремонт проводится впервые. На обновление одной из старейших школ города выделено более 116 млн рублей, и на сегодня подрядчик выполнил 75% работ: обновлена кровля, утеплен фасад, заменена система отопления, окна, полы, ремонтируется пищеблок, столовая, актовый и спортивный залы, библиотека, все кабинеты и санузлы. Также ремонтируются четыре дошкольные группы. За ходом работ еженедельно следят и представители родительской общественности.



«Приятный бонус для наших ребятишек – мы ремонтируем не только школу, но и восстанавливаем, приводим в порядок стадион. Он как раз-таки и для жителей микрорайона. У нас в целом установка по городу, чтобы стадион использовался по максимуму всеми желающими. Он должен быть точкой притяжения. Качество держим на контроле, и к первому сентября новый учебный год будем открывать здесь»

- подчеркнул мэр.



Отметим, по результатам конкурсного отбора по госпрограмме «Развитие образования» в 2022 году из федерального и республиканского бюджетов на капитальный ремонт и оснащение выделены средства для 55 школ республики, две из которых в Улан-Удэ: школа №5 и №50.


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