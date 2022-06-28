Общество 28.06.2022 в 14:37

Улицу в Улан-Удэ назвали в честь погибшего на Украине офицера

Имя Героя России Максима Концова получила улица в микрорайоне Таежный
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Текст: Константин Воронов
Улицу в Улан-Удэ назвали в честь погибшего на Украине офицера
В микрорайоне Таежный в Улан-Удэ появилась новая улица, которой присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова.

«Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр. В настоящий момент здесь строится новый жилой микрорайон, всего будет построено порядка 22 многоквартирных домов», - сообщили в мэрии города.

Напомним, офицер Росгвардии лейтенант Максим Концов с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины участвовал в выполнении специальных задач.

24 марта, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, он выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей.

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