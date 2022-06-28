Общество 28.06.2022 в 15:33

Жителей Бурятии возмутила публикация про бурят от известного издания

СМИ из Санкт-Петербурга сообщает, что «буряты меняют омулей на водку»
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Текст: Евгения Гармаева
Жителей Бурятии возмутила публикация про бурят от известного издания

В местных социальных сетях набирает обороты скандал вокруг известного петербургского издания под названием «Фонтанка.ру». На сайте СМИ обнаружили неоднозначную публикацию про путешествие на Байкал, где автор статьи подробно рассказывает, в каких местах следует остановиться на озере, во сколько обойдется путешествие, в какое время года следует ехать. При этом, «знатоки» из культурной столицы России посчитали нормальным оскорбить местных жителей.

«Но есть и ещё один маленький лайфхак. Коренная народность Байкальского побережья — буряты. Частенько (практически всегда) они меняют выловленных омулей на... водку. Если они озвучили её в качестве цены, уговорить их на деньги будет практически невозможно. Поэтому, направляясь на отдых на Малое море, Ольхон или прилегающие к ним территории, в запасе необходимо иметь пару бутылок»,

 - пишет автор статьи.

 Публикация возмутила жителей Бурятии. «Интересные» рассуждения питерских журналистов быстро разлетелись по местным СМИ и сообществам. В популярном паблике «Весь Улан-Удэ» отмечают, что подобное происходит не в первый раз.


 «Странно, что оскорблять бурят в инфополе всяких блогеров и теперь в СМИ стало нормой. Все чаще и чаще, вы заметьте!», - негодует местный житель.

 «Это называется расизм и больше никак», - считают в комментариях.

 «Восхитительная чушь! Пусть отдыхают со своими бутылками где-нибудь подальше», - добавляют там же.

 «Священный Ольхон осквернили, считаю», - комментирует улан-удэнка.

 «А некоторые из «умных» и вообще не знают, что Бурятия в составе России», - отмечают там же.

 

фото: "Номер один"

 



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расизм

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