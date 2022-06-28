Общество 28.06.2022 в 15:47

В Улан-Удэ копируют старинную икону для православной церкви Улан-Батора

Она написана в конце XIX века на святой горе Афон для русских и православных Урги
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В Улан-Удэ копируют старинную икону для православной церкви Улан-Батора
В Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова приступили к работе художники-преподаватели Московского академического художественного училища Иван Кузнецов и Евгений Кравцов, сообщили в минкультуры республики.

Приезд организован после обращения настоятеля Свято-Троицкого храма Московского патриархата Русской православной церкви в Улан-Баторе иерея Антония. Он попросил изготовить список с иконы «Пресвятая Богородица самонаписавшаяся», хранящейся в фондах Национального музея Бурятии.

Эта икона была написана в конце XIX века в Свято-Пантелеймоновом монастыре на святой горе Афон. И, согласно надписи на оборотной стороне, послана «В безвозмездный дар… всем русским и православным в Урге и по всей Монголии постоянно или временно жительствующим… или будущему благолепному храму в Урге».

Список с иконы (по размеру, материалу) будет соответствовать оригиналу. В качестве основы, так же, как и у оригинала, использована кипарисовая доска. На оборотную сторону будет перенесена надпись, упомянутая выше.

Работы в музее будут вестись в течение месяца, завершение работ продолжится в мастерских Москвы. Далее список с иконы будет передан в Свято-Троицкий храм  Улан-Батора. Приход единственного православного в Монголии Свято-Троицкого храма ведет активную просветительскую и культурную деятельность, заботясь о сохранении и распространении русской культуры и русского языка. По словам иерея Антония, переданный список с иконы «Пресвятая Богородица самонаписавшаяся», «будет как утешением и поддержкой прихожан, так и объектом внимания для тех жителей Монголии, которые интересуются историей русской культуры».

Фото: minkultrb.ru

Теги
православие икона список

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