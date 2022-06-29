Самогонщик-подрывник

Вот недавно, к примеру, любознательный юноша узнал о новой функции самогонного аппарата. Как выяснилось, при неправильной эксплуатации он может взорваться и сильно удивить своего хозяина.Молодой человек 19 лет от роду решил перестать тратить деньги на магазинский алкоголь. Но вместо того, чтобы отказаться от вредной привычки, которая приводит к зависимости и множеству опасных заболеваний, он пошел другим путем.Беда пришла неожиданно - парень включил свет, после чего скопившийся в результате работы самогонного аппарата газ взорвался. Сам парень выжил.В настоящее время молодой человек с термическими ожогами верхних конечностей и лица госпитализирован в лечебное учреждение. В момент происшествия он находился дома один, сообщили в Следственном комитете.А ведь ученые предупреждали: алкоголь опасен для здоровья. Конечно, вряд ли молодой человек, устанавливая аппарат, догадывался, что вместо цирроза печени через десяток лет его ждут ожоги уже в ближайшее время. Но от судьбы не уйдешь.